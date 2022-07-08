Дарья Цвек - легендарная кулинар Украины. Во времена советского детства ее книга «Сладкое печенье» на украинском языке, рядом с книгой Ольги Франко «Практическая кухня», удачно выделялись среди остальной русскоязычной кулинарной литературы. В те времена было трудно найти что-то на родном украинском языке. При тотальном дефиците, длинных очередей, Дарья Цвек в своей выпечке использовала цукаты, миндаль, апельсины с лимонами, ром и настоящий шоколад, которые были неслыханной редкостью в большинстве украинских домов.

Ее книга завораживала, заставляла мечтать и фантазировать, а готовить хотелось каждому, кто прикасался к ее страницам.

Ее отец, Яков Маркевич был инспектором финансов в Министерстве Финансов Польши в Варшаве и часто брал дочь с собой на приемы. Там Дарья могла окунуться в изысканную атмосферу высшего общества.

Фото: vokrugsveta.ua

После окончания гимназии, Дарья поступила в педагогическую семинарию Украинского педагогического общества в Коломые и получила возможность заниматься педагогической деятельностью.

Фото: vokrugsveta.ua

Так что до того, как заняться кулинарией, Дарья 35 лет проработала учителем биологии в одной из школ под Львовом. Там она познакомилась со своим мужем, филолгом Львом Цвек, и выйдя замуж, работала сначала в городке Черткове на Тернопольщине, а затем в Ивано-Франковск, куда и переехала с мужем.

Неприятные обстоятельства заставили Дарию Цвек оставить преподавательскую деятельность и уйти в кулинарию. Чтобы прокормить семью в голодные советские времена, Дарья устраивается работать в больницу для «высокопоставленных лиц».

Там ее блюда и способ приготовления пищи и приглянулся партийной верхушке, и ее стали приглашать готовить для приемов. Местным руководителям настолько нравились ее блюда, что со временем она даже начала вести курсы кулинарии для жен советских офицеров.

И кто знает, увидели бы мир кулинарные книги Дарьи Цвек, если бы не ее хорошая давняя подруга, украинская писательница Ирина Вильде. Именно Ирина Вильде взяла Дарью за руку, привела к директору издательства «Каменщик» и сказала ему: «Заставьте ее писать книгу по кулинарии». А в 1960 года вышла в печать первая книга Дарьи Цвек «Сладкое печенье», которая переиздавалась аж девять раз.

Затем были книги: «К праздничному столу», «В будни», «Для гостей и семьи», «Нашим маленьким», «На добрый вечер», «Детям и родителям» и другие.

Дария Цвек обладала огромным количеством энергии, любви, упорства и доброты. Она была неутомимой труженицей и, несмотря на сложные этапы, неисправимой оптимисткой. Она продолжала работать вплоть до самой смерти в возрасте 95 лет.

Чтобы лучше понять какой многогранной женщиной была Дария Цвек, собрали для вас несколько цитат:

Женщины, праздник у вас не каждый день, и здесь уже экономить не надо

Люблю очень молодежь. Так что я пишу, это для нашей молодежи. Потому бабушки давно все умеют, а молодежь еще нет. Не было когда научиться и от кого научиться.

Женщина не бывает старая, бывает очень молодая, молодая и еще молодая.

Счастье это цветок любви. Надо его выращивать и передавать из поколения в поколение.

Не отказывайте же себе в маленьком счастье каждый день!