В ВСУ ответили на волнующие украинцев вопросы

Широкомасштабная агрессия РФ в Украине продолжается более трех месяцев. Вооруженные силы Украины смогли освободить ряд областей на севере и востоке страны, однако продолжаются бои юго-востоке. По словам президента Украины Владимира Зеленского, для деокупации украинских территорий необходимы не только военные, но мощная техника.

«Продвижение вперед, деоккупация наших территорий зависит от мощного оружия, политической поддержки Запада и понятной мощной санкционной политики. Это зависит не только от объединения нашего народа, власти и вооруженных сил Украины», – отметил глава государства.

На время военного положения в стране также проходит мобилизация и продлится она как минимум до августа. Кого и когда могут призвать и где вручают повестки – читай в материале.

Кто и где может вручать повестки?

В сухопутных войсках ВСУ рассказали, кто может вручать повестки. Как правило, это проводится через соответствующие органы местного самоуправления и руководителей предприятий. Также повестку могут вручать руководители центров комплектации и социальной поддержки.

Где могут вручить повестку? По информации ВСУ, повестку могут вручить по месту жительства, работы, а также в людном месте, блокпосте после установления личности. Так что вручение повесток в очереди на заправку и блокпосте не нарушает закон, заявили в ВСУ.

Что делать после вручения повестки? Необходимо явиться в территориальный центр и пройти медосмотр. Если человек не явится по вызову в военное время, ему грозит штраф 1700-3400 грн. Нацполиция имеет право задержить военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизации и достовлять их в территориальный центр. А статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за уклонение от 3 до 5 лет лишения свободы.

В тоже время вручение повестки не означает, что человека обязательно призовут на службу.

Кого мобилизуют в Украине: 4 волны

Мобилизации подлежат все граждане страны 18-60 лет. Они должны по вызову явиться в военкомат и встать на учет. Однако мобилизации подлежат не все, а лишь необходимое количество солдат.

Первая волна мобилизации: бывшие военнослужащие до 40 лет, которые имеют боевой опыт или отслужили по контракту в одной из волн мобилизации.

бывшие военнослужащие до 40 лет, которые имеют боевой опыт или отслужили по контракту в одной из волн мобилизации. Вторая волна мобилизации: военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту. Третья волна мобилизации: военнообязанные граждане, которые закончили военные кафедры вузов.

военнообязанные граждане, которые закончили военные кафедры вузов. Четвертая волна мобилизации: лица, у которых нет ограничений по возрасту и физическому состоянию.

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