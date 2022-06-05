Війна не лише змінила спосіб життя нас усіх, але також змінила механізми адаптації. Поспілкувались із психологом Антоном Семеновим щодо нагальної проблеми багатьох українців — низької продуктивності

Війна поставила перед людьми нові завдання, але як справлятися з ними та зі звичайними справами — не завжди зрозуміло. Окрім невідкладної психологічної допомоги найчастішим запитом до психологів стало питання: «Як не звинувачувати себе за низьку продуктивність»? Наразі багато людей скаржаться на те, що раніше вони могли безліч часу приділяти роботі, плануванню, розвагам, а енергії вистачало ще й на побут. А зараз людина має пів доби збиратися із силами задля ривка, щоб завершити нагальні справи ба навіть почати нові, але закінчити їх вже не вистачає сил. Тож вечір людина зустрічає без сил, а уранці без сил прокидається.

«У такій ситуації більшість людей вважають за проблему не низьку продуктивність, а відчуття провини, яке виникає через недороблені справи». - каже психолог Антон Семенов.

Дійсно, низька продуктивність в умовах сильного стресу - річ нормальна та природна. Проте відчуття провини з'являється не через те, що людина не справляється з великою кількістю справ, а тому що не адаптується до ситуації, не знижує свій рівень стресу і, тим самим, не відновлює свій психологічний стан.

Відчуття провини не буде, якщо ви станете шукати причини своєї низької продуктивності.

Знайти причини насправді не складно, їх всього три: страх, втома і неприйняття. Проблема низької продуктивності та відчуття провини виникає через те, що ми стараємося проігнорувати свій стан та не визнавати його. А рішення, як завжди, у тому, щоб його продіагностувати, визнати й відкоригувати.

Підстава 1

Страх визнати складно. У багатьох він пов'язаний з ситуаціями, коли людина не могла нічого з ним зробити та відчувала себе безпорадною. Але важливо собі нагадати, що зараз це не так. Страх заважає займатися справами, тому що в стані страху природно займатися своєю безпекою, а не якимись іншими справами. Якщо ви підозрюєте страх, то треба подумати, що саме вас зараз може лякати. Наприклад, якщо ви боїтесь залишитися без грошей, то можна переглянути свій бюджет і заручитись чиєюсь підтримкою. Якщо справа в страху, то після цих дій вам відразу стане кращий. Якщо ні, йдемо далі.

Проблема низької продуктивності та відчуття провини виникає через те, що ми стараємося проігнорувати свій стан та не визнавати його pixabay.com

Підстава 2

Продуктивність може бути низькою просто через те, що ви втомилися. Зазвичай ми недооцінюємо складність тих справ, які нам доводиться щоденно виконувати, або складність тих умов у яких це доводиться робити. Втому також буває складно визнати, оскільки це означає визнання своєї обмеженості. Точніше обмеженості своїх сил і можливостей.

Необов'язково признаватися у своїй втомі всьому світу. Досить признатися собі та близьким людям, яким ви довіряєте.



Варіант з втомою перевіряється відпочинком. Тут важливо розуміти, що навіть 5 хвилин усвідомленого відпочинку, наприклад, лежання на ліжку із закритими очима, це зовсім не те ж саме, що декілька годин, проведених на ліжку в спробах читати щось потрібне або просто за переглядом соцмереж.П'ятьох хвилин відпочинку може і не вистачити, проте за допомогою такого експерименту ви відразу зрозумієте чи потрібен вам додатковий відпочинок або ж причина низької продуктивності в чомусь іншому. Наприклад, в тому, що ви не приймаєте ситуацію такій, якою вона є.

Підстава 3

Неприйняття стресової ситуації завжди переживається одним з двох способів : або через жаль, або через протест. Жалість - це переживання втрати та переживання змін у вашому житті, а протест - це опір, незгода з тими змінами, які сталися зовні. Для перевірки першого та другого варіантів обов'язково потрібна людина з якою ви можете поділитися своїми переживаннями. У випадку жалю - варто розповісти людині про свій жаль, а в другому - поділитися своїм обуренням, навіть гнівом. З точки зору психології, до речі, часте публічне використання ненормативної лексики в перші тижні війни - це нормальна, і як правило, неусвідомлена, спроба поділитися з людьми своїм гнівом. Резюмуючи, важливо зазначити, що відчувати втому, страх і неприйняття в поточних обставинах більш ніж природно. Тут важливо дати собі можливість зробити пару кроків назад і розібратися в причинах. Адже розуміння причини дає вам можливість розібратися з ситуацією і залишити її позаду.