В сети обсуждают приказ Министерства обороны Украины

Журналисты, операторы, библиотекари, переводчики, аналитики, ученые, менеджеры – это неполный список профессий женщин, которые обязаны стать на военный учет. Такую информацию распространяют СМИ, ссылаясь на Приказ №313 Министерства обороны «Об утверждении Перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных». Приказ ведомства широко обсуждается в СМИ и соцсетях, и в Минобороны решили дать брифинг по этому поводу.

Перечень профессий военнообязанных женщин

Список профессий существенно расширили, стать на военный учет должны в том числе медийщики и коммуникационщики: журналисты, операторы, пиарщики, издатели, библиотекари, переводчики и другие. Также в список включили медиков, ветеринаров, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров и других.

Как встать на воинский учет

Для этого нужно подготовить ряд документов:

заявление о постановке на воинский учет

паспорт

идентификационный код

военно-учетный документ

свидетельство о рождении детей, если есть

Расширение перечня профессий военнообязанных женщин: комментарий Минобороны

Поскольку документ вызвал большой резонанс, в Минобороны провели брифинг относительно разъяснений положений Приказа №313. На брифинге выступили полковник Валерий Куценко и начальник управления персонала штаба КСВ ВСУ Роман Горбач. По словам военных, женщинам не стоит переживать, поскольку между постановкой на военный учет и военной службой большая разница, и за последние шесть волн мобилизации ни одна женщина не попала на службу вопреки желанию.

Тарас Горбач пояснил выход приказа исполнением «Заключительных и переходных положений» Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов исполнения воинского долга и ведения военного учета», принятого в марте 2021 года.

«Принят закон, которым регулируется вопрос постановки на военный учет, в том числе женщин. В мирное время происходит так называемое накопление человеческого ресурса, проводится качественная и количественная характеристика военно-учетных специальностей для того, чтобы мы могли понять. И только в крайней необходимости такие военные специалисты, женщины будут использованы на военную службу. Действительно, в случае введения военного положения или в особый период во время мобилизации», — сказал Горбач.

Военные также назвали случаи, когда женщина может получить отсрочку от службы. Условно их можно разделить на три категории: по семейным обстоятельствам, из-за учебы, по состоянию здоровья. В то же время, по словам полковника Валерия Куценко, все женщины военнообязанные.

«Если у женщины есть несовершеннолетние дети, однозначно она будет военнообязанной. Поймите, военнообязанный и военнослужащий – очень большой путь от одного к другому. Она будет состоять на военном учете, потому что специальность, по которой она работает, может принести пользу государству в случае вооруженной агрессии или эскалации. Но никто никуда призывать ее не собирается — это совсем разные вещи», — сказал полковник, отвечая на ситуацию с учетом женщин с детьми и беременных.

В течение всего 2022 года женщины смогут стать на учет.

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