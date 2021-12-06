Лучшие книги 2021 года: ТОП-10
Декабрь – время подводить итоги и литературные в том числе. Так, недавно издание The New York Times назвало 10 лучших художественных и научных книг, которые вышли в 2021 году. Борьба с бедностью, наркотической зависимостью, расовой дискриминацией, а также истории обычных людей и невероятные события.
Имболо Мбу «Какими красивыми мы были»
В романе Имболо Мбу действие разворачивается в вымышленном африканском селе Косава в 1980-е. Туда приехали представители американской нефтяной компании, чтобы встретиться с местными жителями. Но в Косаве большая проблема – дети умирают из-за экологической катастрофы.
Кэти Китамура «Близость»
В центре романа – жизнь судебной переводчицы из Гааги, которая по работе постоянно общается с военными преступниками. На этом фоне разворачивается и личная жизнь женщины с запутанными бурными отношениями с мужчиной.
Оноре Фанон Джефферс «Любовные песни W.E.B. Du Bois»
Первый роман Оноре Фанон Джефферс был отмечен американским изданием. В книге трогательная история о совершеннолетии, а также раскрываются вопросы расизма и проводится даже небольшое исследование американской истории.
Патрисия Локвуд «Никто не говорит об этом»
Автор книги известна своими откровенными и порой непристойными стихами, поэтому ее мемуары читаются как стихи в прозе, с интимными, философскими и даже веселыми историями.
Бенджамин Лебаут «Когда мы перестанем понимать мир»
Книга Лабаута – это «гибрид» художественной и научной литературы с историями величайших мыслителей ХХ века, в которых рассказывается об экстазе научных прорывов, выгодах для общества и высоких человеческих издержках.
Туве Дитлевесен «Копенгагенская трилогия: Детство, Молодость, Зависимость»
В мемуарах автора истории о ее воспитании, карьере и зависимостях. Эти истории полны открытости, юмора, раскрывают суровые реалии нашего мира и даже непонятные импульсы нашего тайного «я».
Клинт Смит «Как передается слово: расплата с историей рабства в Америке»
Для написания книги поэт и журналист Смит посетил места, где когда-то было распространено рабство и пообщался с активистами, краеведами и гидами. В книге переплетаются научные исследования и личные размышления автора.
Андреа Эллиотт «Невидимый ребенок: бедность, выживание и надежда в американском городе»
В центре повествования – история бездомной школьницы Дасани Коутс, откровенный рассказ о борьбе с бедностью, бездомностью и зависимостью. Для написания книги автор наблюдала за детьми в приютах, школах, залах суда и учреждениях социального обеспечения.
Аннет Гордон-Рит «На десятое июня»
Автор когда-то была первым чернокожим ребенком, который интегрировался в школу в Восточном Техасе и в своей книге Гордон-Рит предлагает более подробно взглянуть на историю штата.
Хизер Кларк «Красная комета: короткая жизнь и яркое искусство Сильвии Плат»
Биографическая книга о яркой и поэтессе Хизер Плат, которая покончила жизнь самоубийством в 30 лет.
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