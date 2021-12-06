The New York Times обнародовал рейтинг лучших книг, вышедших в этом году

Декабрь – время подводить итоги и литературные в том числе. Так, недавно издание The New York Times назвало 10 лучших художественных и научных книг, которые вышли в 2021 году. Борьба с бедностью, наркотической зависимостью, расовой дискриминацией, а также истории обычных людей и невероятные события.

Имболо Мбу «Какими красивыми мы были»

В романе Имболо Мбу действие разворачивается в вымышленном африканском селе Косава в 1980-е. Туда приехали представители американской нефтяной компании, чтобы встретиться с местными жителями. Но в Косаве большая проблема – дети умирают из-за экологической катастрофы.

Кэти Китамура «Близость»

В центре романа – жизнь судебной переводчицы из Гааги, которая по работе постоянно общается с военными преступниками. На этом фоне разворачивается и личная жизнь женщины с запутанными бурными отношениями с мужчиной.

Оноре Фанон Джефферс «Любовные песни W.E.B. Du Bois»

Первый роман Оноре Фанон Джефферс был отмечен американским изданием. В книге трогательная история о совершеннолетии, а также раскрываются вопросы расизма и проводится даже небольшое исследование американской истории.

Патрисия Локвуд «Никто не говорит об этом»

Автор книги известна своими откровенными и порой непристойными стихами, поэтому ее мемуары читаются как стихи в прозе, с интимными, философскими и даже веселыми историями.

Бенджамин Лебаут «Когда мы перестанем понимать мир»

Книга Лабаута – это «гибрид» художественной и научной литературы с историями величайших мыслителей ХХ века, в которых рассказывается об экстазе научных прорывов, выгодах для общества и высоких человеческих издержках.

Туве Дитлевесен «Копенгагенская трилогия: Детство, Молодость, Зависимость»

В мемуарах автора истории о ее воспитании, карьере и зависимостях. Эти истории полны открытости, юмора, раскрывают суровые реалии нашего мира и даже непонятные импульсы нашего тайного «я».

Клинт Смит «Как передается слово: расплата с историей рабства в Америке»

Для написания книги поэт и журналист Смит посетил места, где когда-то было распространено рабство и пообщался с активистами, краеведами и гидами. В книге переплетаются научные исследования и личные размышления автора.

Андреа Эллиотт «Невидимый ребенок: бедность, выживание и надежда в американском городе»

В центре повествования – история бездомной школьницы Дасани Коутс, откровенный рассказ о борьбе с бедностью, бездомностью и зависимостью. Для написания книги автор наблюдала за детьми в приютах, школах, залах суда и учреждениях социального обеспечения.

Аннет Гордон-Рит «На десятое июня»

Автор когда-то была первым чернокожим ребенком, который интегрировался в школу в Восточном Техасе и в своей книге Гордон-Рит предлагает более подробно взглянуть на историю штата.

Хизер Кларк «Красная комета: короткая жизнь и яркое искусство Сильвии Плат»

Биографическая книга о яркой и поэтессе Хизер Плат, которая покончила жизнь самоубийством в 30 лет.

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