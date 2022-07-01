Українськи книжки та подкасти вже можна знайти на принціпово новому IT-стартапі, який створили столичні айтівці

Проєкт реалізується командою ентузіастів, які у вільний від роботи час розробляють його функціонал, підписують меморандуми з видавництвами та авторами, тим самим допомагають діджиталізувати роботу видавництв. Ідея проєкту належить Віталію Савчуку, який уже не перший рік займається розробкою різного софту, тож технічна реалізація PALITURKA теж на ньому. Ідею підтримали Костянтин Романець та Анатолій Клепач, які розділили частину функцій між собою, щоби повноцінно розвивати проєкт. Ми поспілкувалися з кофаундерами PALITURKA і дізналися більше про новий сервіс та особливості реалізації стартапу в умовах воєнного часу.

Команда, яка створила PALITURKA

Чому айтівці взялися реалізовувати стартап у видавничій галузі ще й під час війни?

Віталій: Тривалий час я користувався російськими сервісами, на яких можна було слухати аудіокниги. Беззаперечною перевагою таких сервісів є модель підписки, що передбачає фіксовану ціну на необмежену кількість книг, які до того ж можна слухати повторно. Але бракувало, звісно, україномовного контенту. Як програміст я вже кілька років виношував ідею створити український аналог, але не наважувався взятися за цю справу, хоча вже продумав назву, брендинг, концепцію й бачення такого продукту. Після 24 лютого перш за все видалив усі російські сервіси з телефону, тож вибір контенту до прослуховування став дуже обмеженим, ще й концепція оренди книг не поширена на українському ринку. Це стало вирішальним чинником, який підштовхнув створити РALITURKA.

Я 15 років задіяний в ІТ, більшість часу працював на закордонних клієнтів, але завжди хотів розвивати саме українські продукти і працювати на розвиток нашого ринку. У моєму портфоліо є успішні кейси запуску продуктів. Я співзасновник продукту для корпоративного навчання персоналу LMS Collaborator, автор продукту для управління ІТ-компанією ITFin. Ці продукти вимагають високого рівня експертизи і знань, а їх я отримав саме з книг, тому РALITURKA — логічний крок у моїй професійній діяльності, який я вже разом зі своїми партнерами розвиваю.

Костянтин: Так, здавалося б, війна не час для стартапів, але ми розуміємо цінність нашого сервісу, до того ж у нас є всі необхідні навички для його реалізації. Війна йде не лише в межах наших державних кордонів, вона й на культурному фронті. Тож якщо в нас є ідея і ми знаємо, як її втілити в життя, ми не маємо морального права цього не зробити.

Анатолій: Війна змусила багатьох українців шукати безпечні місця в країні чи залишати її межі. Зрозуміло, що в тривожних валізах місця для книжок або зовсім не лишалося, або було небагато. Без доступу до літератури опинилися десятки тисяч українців, тож наш проєкт як ніколи актуальний.

В чому ще унікальність проєкту РALITURKA? Під кого він більше розроблявся — під читача чи видавця?

Анатолій: Ми посилили видавничу справу ІТ-технологіями. Зважаючи на сучасний ритм життя, існує необхідність сервісу з тисячами цифрових аналогів друкованих книжок, який буде доступний читачам у будь-який час і в будь-якому місці — у машині, метро, кафе, офісі, університеті тощо. В Україні не було зручного сервісу для читання, люди користувалися лише застосунками країни-агресора, які, зрозуміло, популяризували книги російською мовою. Але в нас є чіткий напрям, де має бути все українське. PALITURKA — це і промоція української мови. Ми збираємо тільки україномовний контент, це стосується як книжок, так і подкастів. РALITURKA – це ще й про юзабіліті. Нашому читачеві має бути зручно користуватися сервісом, і для цього передбачена аналітика читання, особистий кабінет із віртуальними книжковими полицями, які поділені за категоріями прочитаного, непрочитаного та розпочатого.

Віталій: РALITURKA — це платформа для читача, автора та видавця. Ми розвинули ідею в усіх цих напрямах, щоби всі мали свої бенефіти. Для читача — зручний формат читання, підписка на всі книги, а не на якусь окремо. Для автора та видавця — можливість додаткової монетизації контенту і додаткове маркетингове просування. І це лише реалізовані можливості, ще в планах додати нові фічі, ми їх навіть уже продумали.

Костянтин: РALITURKA — це ресурс, де будуть зібрані електронні та аудіокниги різних авторів і різних видавництв. Ми вже перевірили життєдіяльність ідеї, тож переконані, що нашому ринку бракувало саме такого продукту. Зручна платформа для читання — це до того ж промоція знань.

Ще одна перевага проєкту — соціальна орієнтованість. Особливо зараз наш сервіс буде актуальним, адже тисячі українців опинилися далеко від дому, а хтось взагалі його втратив. Є змога комусь допомогти — значить, потрібно це робити. Ми реалізуємо можливість безоплатної підписки для дошкільнят, школярів та студентів, які отримали статус внутрішньо чи тимчасово переміщених осіб, а також для дітей військових.

фото: PALITURKA

Хто з видавців уже підтримав проєкт? Чи є ризики співпраці з РALITURKA для них?

Костянтин: Проєкт уже співпрацює з деякими українськими видавництвами, ми продовжуємо розширювати цей перелік. Найпершими нас підтримали брати Капранови, за що ми їм безмежно вдячні, тож із видавництвом «Зелений пес» ми підписали перший меморандум. Окремою рубрикою на платформі будуть комікси, фанатом яких і є автор ідеї РALITURKA. Наразі ми на етапі активних переговорів з «Ірбіс Комікси», Vovkulaka, «Ранок» та «Світанок».

Анатолій: Ми помітили, що багато видавництв ще не долучилися до трендів діджиталізації, хоча це більше не тренд, а нагальна потреба. PALITURKA якраз і сприятиме виведенню видавництв на новий рівень взаємодії із читачами та вигідніше представить їх в інформаційному просторі. Ми зі свого боку відкриті до нових ідей, як можемо бути корисними одне одному. Для видавництв наш проєкт — це не просто можливість отримання прибутку за використання контенту, це й додаткове маркетингове просування. Більше читачів — більша залученість, а відтак і збільшення потенційних покупців друкованих книжок.

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Костянтин: Модель співпраці з видавництвами максимально прозора. Ми підписуємо договір про передавання авторських прав, у якому чітко зазначається схема отримання прибутку. Те саме стосується і співпраці з окремими авторами. Власники авторських прав отримають додатковий прибуток, а користувачі PALITURKA — ліцензійний контент за книжковою підпискою. Ще одна беззаперечна перевага, яку ми пропонуємо видавцям та авторам: їхні файли будуть недоступні для завантаження на пристрої або нелегального шерингу користувачами.

Є ще інша модель співпраці. Автор самостійно реєструється на нашому сервісі, завантажує свою книгу, підв’язує банківську картку, на яку буде надходити зазначений відсоток від спожитого користувачами контенту. До того ж не є обов’язковою умова наявності публікації у якомусь видавництві. Тобто ми даємо можливість творчим людям знайти своїх читачів, тим самим створити власний імідж, щоби в майбутньому можна було вийти на ринок друкованої продукції. Або навіть через наш сервіс зібрати передзамовлення на фізичні примірники книги.

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Яким бачите майбутнє проєкту? Над чим наразі працюєте?

Костянтин: На цьому етапі ми повністю реалізуємо проєкт власними силами та за власний кошт, це стосується як технічної розробки, так і просування нашого продукту в інформаційному просторі. Ми продовжуємо валідувати ідеї, як покращити платформу, та вже маємо окреслений план дій. Тричі на тиждень збираємося нашою командою і опрацьовуємо певні аспекти. Безперервно триває робота над проєктом.

Віталій: У планах ще додати елементи гейміфікації, є ідеї крутих колаборацій, які ще не можемо розголошувати, але, думаю, незабаром анонсуємо їх. Також зробимо англомовну версію сайту.

Анатолій: Ми вважаємо необхідним перехід у нову цифрову епоху для видавничої справи, щоби якомога більше українців зробили читання своєю повсякденною звичкою. Адже всі ми знаємо, що нація, яка читає — точно непереможна!

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