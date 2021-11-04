Нужно ли современному профессионалу хобби? С точки зрения психологии профессионализма не просто нужно, а необходимо. Но важно не перепутать его с «времяубивалкой», ведь времяубивалкой может быть что угодно, даже спорт, а не только социальные сети или компьютерные игры, и для этого нужно понимать между ними разницу.

В этом смысле у большинства людей в профессиональном кризисе настоящего хобби нет, и это не случайность.

Но времяубивалка – это способ сбежать от проблем, перейти в «режим ожидания» в надежде, что проблемы рассосутся сами собой. Девиз такого подхода: «Вернусь, когда станет проще».

И хобби, и времяубивалка – это способ переключиться. Главный признак времяубивалки – она эмоционально не насыщает, а время, которое на неё уходит, увеличивается с ростом стресса. Если время потрачено, а рассказать об этом нечего или не хочется – значит, это была она, времяубивалка.

Хобби необходимо, чтобы помочь профессионалу справляться с проблемами, с которыми он сталкивается в работе.

Эта поддержка идёт по трём направлениям. Первое – это переключение. Это способ добавить в работу фазу инкубации, которая нужна для того, чтобы «поработало подсознание».

Второе – это достижения. В работе бывают периоды, когда достижений нет, а долго без поддержки достижениями наша самооценка держаться не может, её начинает «колбасить» то вверх, то вниз. Что не полезно.

Почему хобби необходимо людям? pixabay.com

Вообще в профессиональной зоне с достижениями сложно. Они могут обесцениваться из-за конкуренции или отсутствия внешнего признания, их сложнее получить, потому что требования к ним выше, а время достижения – больше. В отличие от профзоны в хобби легкость получения достижений важна также, как и легкость в переживании проигрыша. И то, и другое стабилизирует самооценку, так как тогда у человека в жизни есть хотя бы одно место, где он может без перегруза ответственностью получать достижения и необычный опыт, не особо переживая по поводу рисков.

Третье – это «кубышка усилий». Когда в привычном режиме вы тратите усилия и на работу, и на хобби, то у вас есть способ балансировки усилий. Когда в работе будет сложно, у вас есть откуда взять резервы. Хобби на время отходит в сторону, и все силы идут в работу. Но в работе есть и другая ситуация, когда всё что можно уже сделано, и надо просто подождать. Тогда хобби становится той деятельностью, которая позволяет пережить вынужденное бездействие в работе, проводя время с пользой для себя, а не вычёркивая его из своей жизни при помощи времяубивалки.

А это возможно только в том случае, если оно вас развивает, причём развивает в чём-то таком, в чем вы не считаете себя крутым (иначе неудачи и ошибки в хобби будут вас расстраивать и добавлять стресса, а не уменьшать его, плюс в стрессе оттуда не жалко будет «забирать» усилия) и в том, что при этом вы считаете для себя важным, ценным (иначе вы не будете расценивать успехи в нём как достижения, и это не будет достаточно интересным, чтобы помогать переключаться).

Так уж получается, что для устойчивости, чтобы чувствовать себя стабильно и сильным, и уверенным, профессионалу нужно, чтобы одно и тоже хобби успешно справлялось со всеми тремя задачами.

Почему хобби необходимо людям? pixabay.com

Девиз профессионала, который использует хобби: «Мне всегда есть чем заняться».

Отсюда следует, что главный признак хобби – оно вас развивает, делает вас в чём-то сильнее. Но не в том, что вам прямо сейчас нужно для работы, ведь тогда оно сразу же становится её частью и той самой проблемой, от которой иногда нужно переключаться и на которую нужно выделять дополнительные ресурсы.Жаль только, что нахождение «правильного» хобби не означает, что человек уже разрешил свой профессиональный кризис. Эти задачи всегда приходится решать одновременно.

Автор: Антон Семенов. Психотерапевт. Специализация: психотерапия профессиональных кризисов.