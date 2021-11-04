Почему хобби необходимо людям?
Нужно ли современному профессионалу хобби? С точки зрения психологии профессионализма не просто нужно, а необходимо. Но важно не перепутать его с «времяубивалкой», ведь времяубивалкой может быть что угодно, даже спорт, а не только социальные сети или компьютерные игры, и для этого нужно понимать между ними разницу.
В этом смысле у большинства людей в профессиональном кризисе настоящего хобби нет, и это не случайность.
И хобби, и времяубивалка – это способ переключиться. Главный признак времяубивалки – она эмоционально не насыщает, а время, которое на неё уходит, увеличивается с ростом стресса. Если время потрачено, а рассказать об этом нечего или не хочется – значит, это была она, времяубивалка.
Но времяубивалка – это способ сбежать от проблем, перейти в «режим ожидания» в надежде, что проблемы рассосутся сами собой. Девиз такого подхода: «Вернусь, когда станет проще».
Эта поддержка идёт по трём направлениям. Первое – это переключение. Это способ добавить в работу фазу инкубации, которая нужна для того, чтобы «поработало подсознание».
Хобби необходимо, чтобы помочь профессионалу справляться с проблемами, с которыми он сталкивается в работе.
Второе – это достижения. В работе бывают периоды, когда достижений нет, а долго без поддержки достижениями наша самооценка держаться не может, её начинает «колбасить» то вверх, то вниз. Что не полезно.
Вообще в профессиональной зоне с достижениями сложно. Они могут обесцениваться из-за конкуренции или отсутствия внешнего признания, их сложнее получить, потому что требования к ним выше, а время достижения – больше. В отличие от профзоны в хобби легкость получения достижений важна также, как и легкость в переживании проигрыша. И то, и другое стабилизирует самооценку, так как тогда у человека в жизни есть хотя бы одно место, где он может без перегруза ответственностью получать достижения и необычный опыт, не особо переживая по поводу рисков.
Третье – это «кубышка усилий». Когда в привычном режиме вы тратите усилия и на работу, и на хобби, то у вас есть способ балансировки усилий. Когда в работе будет сложно, у вас есть откуда взять резервы. Хобби на время отходит в сторону, и все силы идут в работу. Но в работе есть и другая ситуация, когда всё что можно уже сделано, и надо просто подождать. Тогда хобби становится той деятельностью, которая позволяет пережить вынужденное бездействие в работе, проводя время с пользой для себя, а не вычёркивая его из своей жизни при помощи времяубивалки.
А это возможно только в том случае, если оно вас развивает, причём развивает в чём-то таком, в чем вы не считаете себя крутым (иначе неудачи и ошибки в хобби будут вас расстраивать и добавлять стресса, а не уменьшать его, плюс в стрессе оттуда не жалко будет «забирать» усилия) и в том, что при этом вы считаете для себя важным, ценным (иначе вы не будете расценивать успехи в нём как достижения, и это не будет достаточно интересным, чтобы помогать переключаться).
Так уж получается, что для устойчивости, чтобы чувствовать себя стабильно и сильным, и уверенным, профессионалу нужно, чтобы одно и тоже хобби успешно справлялось со всеми тремя задачами.
Жаль только, что нахождение «правильного» хобби не означает, что человек уже разрешил свой профессиональный кризис. Эти задачи всегда приходится решать одновременно.
Девиз профессионала, который использует хобби: «Мне всегда есть чем заняться».
Автор: Антон Семенов. Психотерапевт. Специализация: психотерапия профессиональных кризисов.