Профессиональные кризисы: как они проявляются и что с этим делать

Глобальные перемены, происходящие в обществе, требуют трансформации всех его социальных институтов, но главным элементом этой трансформации становится сам человек

Профессиональный кризис, так или иначе, сейчас есть у каждого. На уровне профессионального поведения это проявилось как четыре вида профессиональных кризисов:

кризис развития

кризис границ

кризис качества

кризис идентичности

Кризис развития стал следствием разрушения ранее чётких и понятных путей профессиональной карьеры:

пути мастера, когда специалист становится лучшим в своей профессии и работает с самыми сложными и выгодными запросами

пути управленца, когда специалист становится «хозяином» коллективного продукта

пути новатора, когда специалист становится исследователем и экспериментатором

пути наставника, когда специалист реализуется через своих учеников

Пытаясь следовать любому из этих путей, современные профессионалы постоянно разочаровываются, так как современные условия свели эти четыре пути в одну взаимосвязанную систему и развитие стало возможно только при выполнении всех этих четырёх функций, а не только одной.

Результатом разочарования стали «метания» людей между разными профессиями и постоянные сомнения в правильности выбранного пути.

Кризис границ стал следствием потери актуальности у внешних стандартов профессиональной деятельности. Последняя стала настолько многогранной и изменчивой, что разнообразные профессиональные кодексы и регулирующие профессиональную зону законы уже не могут её регламентировать, контролировать и защищать профессионала от внешних и внутренних угроз: внешние соблазны и давление, внутренние сомнения и эмоциональные побуждения постоянно атакуют тот порядок, о котором раньше заботились внешние группы. Профессионалы стали чаще бросать начатое, избегать сложностей и переключаться на более соблазнительные проекты. Как результат, они стали реже добиваться успеха и перестали испытывать удовлетворение от своей работы.

Профессиональные кризисы: как они проявляются и что с этим делать Getty Images

Разрушение единых стандартов привело к кризису качества. Старый метод синхронизации клиентских запросов и характеристик продуктов перестал работать, а переход на новый способ требует и от клиентов, и от профессионалов внутренней трансформации. Теперь они сами вынуждены формировать свои критерии качества, а это требует глубокого понимания особенностей своих запросов, способностей и интересов. Пока же этот переход не произошёл, специалистом оказывается выгодно имитировать качество с помощью обещаний и упаковки, а для клиентов наилучшей стратегией оказывается потребление бесплатных и тестовых продуктов, чтобы формировать ожидания не на основе предъявляемых требований, а на основе состояния, которое было достигнуто как результат тестирования. Такая направленность клиентского поведения похожа на устремления римского народа, описываемые выражением «хлеба и зрелищ».

Распад профессиональных сообществ и уход в прошлое культуры коллективных продуктов привёл к кризису идентичности. Экзистенциальное определение себя и своего места через принадлежность к определённым группам стало слишком неустойчивым, чтобы по-прежнему выполнять функцию «стержня» эго-идентификации человека. Разочаровываясь в одних принадлежностях, люди переключаются на другие, не давая себе возможности сформировать прочные отношения. Таким образом, кризис идентичности внешне проявляется как кризис отношений, отношений не только с людьми, семьёй и организациями, но и профессией, продуктом и с самим собой. В новых условиях огромного количества групп и их высокой изменчивости идентичность должна определяться не через сходства и принадлежность, а через различия и автономию, но это изменение опять же требует глубокого понимания своих индивидуальных особенностей и способности «гнуть свою линию» — создавать и удерживать свои психологические границы.

Все эти четыре кризиса - это проявления одного и того же кризиса, кризиса жизненных ориентиров, который является симптомом и следствием переходного периода в социуме, связанного со сменой мировоззрения.

Автор: Антон Семенов. Психотерапевт. Специализация: https://antonsemenov.online/therapy.

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