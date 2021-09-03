Вы можете быть компьютерным гением, ученым или мастером математических теорий. Однако если не владеете Soft Skills, то успех будет труднодостижим. Почему в последнее время так много говорят об этом явлении?

Считается, что для достижения успеха, человеку нужно больше, чем просто опыт в и знания в конкретной специальности. Когда работодателей просили назвать главные качества, которые они ищут в кандидатах, чаще всего они упоминали о следующих:

Навыки письменной коммуникации

Навыки креативного решения проблем

Умение работать в команде

Интересно, что технические навыки и навыки работы с компьютером, которые считаются одними из самых необходимых – на сегодняшнем рынке занимают довольно низкое место.

В последнее время работодатели уделяют гораздо больше внимания так называемым мягким навыкам. Это значит что люди, обладающие эмоциональным интеллектом, ценятся выше.

Что такое Soft Skills и почему они важны?

Понятие Soft Skills чаще всего касается личностных качеств человека, а также поведения, социальных установок, которые позволяют людям эффективно взаимодействовать, сотрудничать и успешно справляться с конфликтами.

Люди с хорошими коммуникативными навыками, как правило, обладают развитой ситуационной осведомленностью и высоким эмоциональным интеллектом, а значит, проще ориентируются в сложных ситуациях, добиваясь при этом положительных результатов. Для руководящих должностей это качества необходимы, потому что хороший лидер - это скорее управление людьми и направление их усилий на достижение желаемого результата, а не использование каких-либо конкретных технических навыков. Не маловажный фактор заключается и в том, что Soft Skills помогают людям адаптироваться к быстроменяющимся обстоятельствам.

Soft Skills: почему ими необходимо владеть в современном мире? pinterest.com

7 «мягких навыков», которые необходимы сегодня

1. Лидерские навыки

Компаниям нужны сотрудники, которые могут контролировать и направлять других работников. Лидеры должны оценивать, мотивировать, поощрять и дисциплинировать сотрудников и создавать команды, разрешать. Понимание того, как влиять на людей и удовлетворять их потребности, является важным элементом лидерства. Слишком многие компании упускают из виду, когда они ставят кого-то с самыми техническими знаниями на руководящую должность. Развитие мягких навыков часто является ключевым компонентом обучения лидерству.

2. Работа в команде

Большинство сотрудников являются частью команды / отдела/ подразделения, и даже тем, кто не входит в официальную команду, необходимо сотрудничать с коллегами. Важно продемонстрировать, что вы понимаете и цените объединение усилий и работу в партнерстве с другими для достижения общих целей. Это показывает, что вы обладаете мягкими навыками, необходимыми для продуктивного сотрудничества.

3. Коммуникационные навыки

Успешное общение включает пять компонентов:

устное общение означает вашу способность говорить четко и кратко.

невербальное общение включает в себя способность проецировать позитивный язык тела и выражения лица.

письменное общение означает ваше умение составлять текстовые сообщения, отчеты и другие типы документов.

визуальная коммуникация включает в себя вашу способность передавать информацию с помощью изображений и других наглядных пособий.

активное слушание также следует рассматривать как ключевой коммуникативный навык, потому что он помогает вам слушать и действительно слышать то, что говорят другие.

Важно уметь слушать, чтобы понять, как лучше общаться с другими людьми. Без сильных навыков слушания любые коммуникативные усилия будут односторонними и, вероятно, неэффективными.

Soft Skills: почему ими необходимо владеть в современном мире? pinterest.com

4. Навыки решения проблем

Сбои, конфликты, проблемы - все это часть работы, которая открывают возможности для обучения. Способность использовать свои знания для поиска ответов на текущие проблемы и генерация решений демонстрирует, что человек можете справиться со своей работой и преуспеть в ней. Обсуждение ошибок и того, чему вы на них научились, является важной частью создания резюме, где включены Soft Skills.

5. Трудовая этика

Хотя у вас может быть менеджер, компании не любят тратить время на микроменеджмент сотрудников. Они ожидают от вас ответственности и выполнения той работы, за которую вам платят, включая пунктуальность по прибытии на работу, соблюдение сроков и обеспечение хорошего качества работы. И если вы приложите все усилия, это покажет, что вы стремитесь выполнять свою работу безупречно.

6. Гибкость

В 21 веке не только компаниям необходимо совершать быстрые (а порю и радикальные) изменения, но и людям. Поэтому им важно уметь переключаться или менять направление по мере необходимости.

7. Навыки межличностного общения

Это построение и поддержание благоприятных отношений, развитие взаимопонимания и использование дипломатии. Этот навык также включает в себя предоставление и получение конструктивной критики, терпимость и уважение к мнению других, сочувствие к ним.

Как развить Soft Skills?

Но предположим, что у вас нет этих навыков? Развивать их никогда не поздно. Например, вы можете многому научиться, наблюдая за другими людьми в компании, которые преуспели в этих областях. Кроме того, предложение взять на себя больше обязанностей на работе, которыми ранее никогда не занимались. Развитие эмоционального интеллекта сделает вас более ценным сотрудником и увеличит шансы на карьерный успех.

Очень часто мы сосредотачиваемся на развитии конкретных навыков, связанных со знаниями, технической составляющей вопроса и информацией. Но пренебрежение мягкими навыками может затруднить достижение успеха в любой сфере, потому важно помогать детям развивать их. Потому что будущее ща эмоциональным интеллектом и социальным взаимодействием.

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