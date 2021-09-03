Что такое мемы и как они становится вирусными на примере одноименного третьего сентября

Как говорит Википедия, Мем - это значимая единица информации для населения, а также остроумная и ироническая единица информации, которая спонтанно приобрела популярность, распространяясь в интернете разнообразными способами. Но на самом деле мемы возникли задолго до эпохи популярных картинок.

Что такое мемы и как они становится вирусными на примере одноименного третьего сентября pinterest.com

Что такое мемы и как они становится вирусными на примере одноименного третьего сентября pinterest.com

Ведь любая «вирусная идея», которую передают дальше и в процессе передачи она меняется - может относится к любому периоду, эпохе, культурномупространству. В доинтернетную эпоху прото-мемамы передавали «из уст в уста, и это были анекдоты.

Мем может иметь любое эмоциональное подкрепление – но важной составляющей этого события должно быть желания поделиться им со всеми друзьями.

Цель мема - привести к коммуникации, творчеству и спорам, и часто именно мемы помогают лучше всего понять культурные процессы. Так, например, случилось с 3 сентября.

Что такое мемы и как они становится вирусными на примере одноименного третьего сентября pinterest.com

Например, Ричард Докинз, известный биолог и автор множества научпоп книг даже надеялся, что ученые смогут использовать мемы как рычаг управления обществом: создавать информационные вирусы и заражать людей нужными идеями.

Что такое мемы и как они становится вирусными на примере одноименного третьего сентября pinterest.com

Что такое мемы и как они становится вирусными на примере одноименного третьего сентября pinterest.com

К слову, именно он ввел это слово в широкое употребление в своей книге «Эгоистичный ген» в 1976 году, ставшей классикой. К сожалению, общество отреагировало иначе.

Спонтанному неконтролируемому распространению от одного интернет-пользователя к другому подвержена не всякая информация, а только та, которая каким-либо образом оставляет многих пользователей неравнодушными к ней.

Что такое мемы и как они становится вирусными на примере одноименного третьего сентября pinterest.com

Считается, что первый мем о песне Шуфутинского появился в 2011 году. Этот хит впервые был исполнен в 1993 году. Шутки про «3 сентября», «кострах рябин», «желтом листе" и «календаре» начинают появляться в соцсетях уже за несколько дней до знаковой даты. Многие шутят, что 2 сентября слышат «шаги Шуфутинского к календарю».

Что такое мемы и как они становится вирусными на примере одноименного третьего сентября pinterest.com

Мы в редакции тоже очень любим шутки про третье сентября, в конечном итоге - им действительно хочется делиться.

Что такое мемы и как они становится вирусными на примере одноименного третьего сентября pinterest.com

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