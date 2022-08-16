Все вырученные средства пойдут на помощь 93-й бригаде «Холодный Яр»

Канадская благотворительная организация Second Front Ukraine Foundation из Торонто устраивает Первый Международный благотворительный онлайн-аукцион. Среди лотов боксерские перчатки с автографом Виталия Кличко, эксклюзивные босоножки от Тины Кароль, борцовское трико Олимпийского чемпиона Жана Беленюка, шляпа Сергея Бабкина, желтое платье Насти Каменских, вышиванка Юрия Горбунова, уникальный винил и UNA DakhaBrakha, любимый утенок самого известного сапера Украины пса Патрона и многие другие. Всего будет представлен 31 лот от известных украинцев, а их первоначальная стоимость будет составлять от $100 до $500. Звезды на своих страницах в Instagram записали видеоприглашение для участия в аукционе.

Торги пройдут с 15 по 23 августа, а собранные средства будут направлены на помощь 93-й бригаде «Холодный Яр», для которой запланирована закупка станций спутниковой связи Starlink и индустриальных квадрокоптеров DJI.

Уникальный для Украины и Канады Благотворительный аукцион «Другого Фронта» ради Победы Украины стал возможным благодаря сотрудничеству волонтеров из разных провинций Канады с музыкантами, актерами, телеведущими и спортсменами мирового уровня. Волонтерами и деятелями культуры Украины собран 31 лот, чтобы до 23 августа этого года собрать от 50 тыс. канадских долларов. Аукцион стартовал 15 августа в 19:00 по Киеву. Ставки принимаются до 23 августа на онлайн-платформе в режиме реального времени. Каждый желающий присоединиться и помочь Украине может делать ставки на любимые лоты и бороться за них с украинцами Канады, США и Украины.

ТОП-10 лотов будут разыграны на официальном закрытии аукциона в Торонто 23 августа. Ведущим официального закрытия аукциона выступит Владимир Остапчук – украинский теле- и радиоведущий, актер и стендап-комик. Для украинцев, которые будут делать ставки в режиме онлайн, организаторы проведут трансляцию вживую на YouTube.

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