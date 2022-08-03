Актуальная афиша на август в Национальной опере
Искусство — одно из самых мощных видов оружия в военное время. Ведь именно оно помогает сохранить мужество, оставаться оптимизмом и с надеждой смотреть в будущее. Именно оно поможет дождаться долгожданной Победы. Мы публикуем афишу на август оплота украинского искусства — Национальной оперы. Августовская афиша Национальной оперы Украины насыщена самыми яркими шедеврами мирового и украинского классического искусства, которые придутся по вкусу как поклонникам оперы, так и балета. Спектакли в августе будут только «дневные» (начало в 15:00) и исключительно в выходные дни (суббота и воскресенье), а количество зрителей в зале очень ограничено (всего 450 человек).
Ближайшие запланированные представления:
6 августа (суббота) в 15:00 – опера Дж. Верди «Риголетто».
Опера Джузеппе Верди поставлена за драмой В. Гюго «Король забавляется» (либретто Ф. Пиаве). Социальная идея, привлекавшая композитора в драме Гюго — противопоставление простого, по-своему несчастного человека, придворного шута Трибуле, избалованному королю Франциску И. Премьера спектакля в Национальной опере Украины в постановке легендарной Ирины Молостовой состоялась 28 марта 1998 года. Опера выполняется на языке оригинала – на итальянском.
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В титульной партии – Александр Мельничук. Также в главных ролях заявлены: Дмитрий Иванченко (Герцог Мантуанский), Сусанна Чахоян (Джильда, дочь Риголетто), Ирина Петрова (Маддалена, сестра Спарафучилле), Сергей Ковнир (Граф Монтероне), Михаил Киришев (Марулло), Сергей Магера ( ), Дмитрий Агеев (Граф Чепрано), Татьяна Хараузова (Графиня Чепрано, Паж) и другие.
7 августа (воскресенье) в 15:00 – Шопениана и Концерт артистов балета.
В «балетном дне» принимают участие ведущие солисты балетной труппы Национальной оперы Украины: Кристина Шишпор, Ян Ваня, Екатерина Алаева, Ирина Борисова, Ольга Кифьяк-Фон-Краймер, Райса Бетанкоурт, Александр Скулкин и другие.
13 августа (суббота) в 15:00 – жемчужина украинского оперного искусства «Наталка Полтавка» М.Лысенко (полная юмора, танцев и фольклора история любви в 1-е действие).
Опера Николая Лысенко «Наталка Полтавка» принадлежит к выдающимся произведениям украинской музыкальной культуры. Композитора привлек сюжет "Наталки Полтавки" Ивана Котляревского искренним раскрытием жизни простого народа, реалистическим отражением народного быта. Главный персонаж оперы – полтавская девушка Наталка, тоскующая по любимому Петру, который находится в дальней стороне и неизвестно, когда вернется. Из-за воли матери она вынуждена согласиться на помолвку с Возным.
В титульной партии Наталья Николаишин. Также в главные партии выполняют: Наталья Кисла (Горпина Терпелиха, мать Наталки), Сергей Пащук (Возный Тетерваковский, жених Наталчин), Владимир Тышков (Выборный Макогоненко), Дмитрий Кузьмин (Петр, любимый Наталчин), Геннадий Ващенко (Николай, далекий родитель ).
Также на август запланированы:
14, 21 и 28 августа (воскресенье) в 15:00 – «Балетный день». Концерт артистов балета с участием ведущих солистов балетной труппы Национальной оперы Украины.
Программу и исполнительский состав можно отследить здесь:
20 августа (суббота) в 15:00 – опера «Набукко» Дж.Верди. Одна из самых популярных опер в мире, которая в постановке Анатолия Соловьяненко на сцене Национальной оперы Украины, без преувеличения, является гордостью театра, потому что является спектаклем мирового уровня.
27 августа (воскресенье) в 15:00 – опера Ж.Бизе «Кармен». На сегодняшний день "Кармен" является одной из самых популярных опер в мире. Ее выполняют почти на всех оперных сценах мира.
Национальная опера Украины всегда рада своим зрителям!
Важно!
В случае воздушной тревоги зрители будут приглашены к временному укрытию в помещении гардероба, расположенного этажом ниже под фойе партера
Билеты на спектакли (450 мест) можно купить онлайн.
Цена билетов: от 100 до 500 грн.