Искусство во время войны приобретает особые смыслы и дает силу. Не стоит себе отказывать в возможности послушать великолепную оперу или сходить на завораживающий балет

Искусство — одно из самых мощных видов оружия в военное время. Ведь именно оно помогает сохранить мужество, оставаться оптимизмом и с надеждой смотреть в будущее. Именно оно поможет дождаться долгожданной Победы. Мы публикуем афишу на август оплота украинского искусства — Национальной оперы. Августовская афиша Национальной оперы Украины насыщена самыми яркими шедеврами мирового и украинского классического искусства, которые придутся по вкусу как поклонникам оперы, так и балета. Спектакли в августе будут только «дневные» (начало в 15:00) и исключительно в выходные дни (суббота и воскресенье), а количество зрителей в зале очень ограничено (всего 450 человек).

фото: Национальная Опера. Риголетто

Ближайшие запланированные представления:

6 августа (суббота) в 15:00 – опера Дж. Верди «Риголетто».

Опера Джузеппе Верди поставлена ​​за драмой В. Гюго «Король забавляется» (либретто Ф. Пиаве). Социальная идея, привлекавшая композитора в драме Гюго — противопоставление простого, по-своему несчастного человека, придворного шута Трибуле, избалованному королю Франциску И. Премьера спектакля в Национальной опере Украины в постановке легендарной Ирины Молостовой состоялась 28 марта 1998 года. Опера выполняется на языке оригинала – на итальянском.

Читайте также: После декрета: телеведущая Анна Панова вернулась к занятию балетом

В титульной партии – Александр Мельничук. Также в главных ролях заявлены: Дмитрий Иванченко (Герцог Мантуанский), Сусанна Чахоян (Джильда, дочь Риголетто), Ирина Петрова (Маддалена, сестра Спарафучилле), Сергей Ковнир (Граф Монтероне), Михаил Киришев (Марулло), Сергей Магера ( ), Дмитрий Агеев (Граф Чепрано), Татьяна Хараузова (Графиня Чепрано, Паж) и другие.

7 августа (воскресенье) в 15:00 – Шопениана и Концерт артистов балета.

В «балетном дне» принимают участие ведущие солисты балетной труппы Национальной оперы Украины: Кристина Шишпор, Ян Ваня, Екатерина Алаева, Ирина Борисова, Ольга Кифьяк-Фон-Краймер, Райса Бетанкоурт, Александр Скулкин и другие.

13 августа (суббота) в 15:00 – жемчужина украинского оперного искусства «Наталка Полтавка» М.Лысенко (полная юмора, танцев и фольклора история любви в 1-е действие).

фото: Национальная Опера. Наталка Полтавка

Опера Николая Лысенко «Наталка Полтавка» принадлежит к выдающимся произведениям украинской музыкальной культуры. Композитора привлек сюжет "Наталки Полтавки" Ивана Котляревского искренним раскрытием жизни простого народа, реалистическим отражением народного быта. Главный персонаж оперы – полтавская девушка Наталка, тоскующая по любимому Петру, который находится в дальней стороне и неизвестно, когда вернется. Из-за воли матери она вынуждена согласиться на помолвку с Возным.

В титульной партии Наталья Николаишин. Также в главные партии выполняют: Наталья Кисла (Горпина Терпелиха, мать Наталки), Сергей Пащук (Возный Тетерваковский, жених Наталчин), Владимир Тышков (Выборный Макогоненко), Дмитрий Кузьмин (Петр, любимый Наталчин), Геннадий Ващенко (Николай, далекий родитель ).

фото: Национальная Опера. Наталка Полтавка

Также на август запланированы:

14, 21 и 28 августа (воскресенье) в 15:00 – «Балетный день». Концерт артистов балета с участием ведущих солистов балетной труппы Национальной оперы Украины.

Программу и исполнительский состав можно отследить здесь:

20 августа (суббота) в 15:00 – опера «Набукко» Дж.Верди. Одна из самых популярных опер в мире, которая в постановке Анатолия Соловьяненко на сцене Национальной оперы Украины, без преувеличения, является гордостью театра, потому что является спектаклем мирового уровня.

27 августа (воскресенье) в 15:00 – опера Ж.Бизе «Кармен». На сегодняшний день "Кармен" является одной из самых популярных опер в мире. Ее выполняют почти на всех оперных сценах мира.

Национальная опера Украины всегда рада своим зрителям!

Важно!

В случае воздушной тревоги зрители будут приглашены к временному укрытию в помещении гардероба, расположенного этажом ниже под фойе партера

Билеты на спектакли (450 мест) можно купить онлайн.

Цена билетов: от 100 до 500 грн.