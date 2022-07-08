Украинская музыка много глубже и разнообразнее, чем та, которую мы привыкли слушать по радио или ТВ. Множество отличных музыкантов известны в узких кругах, но это не значит, что они менее значимы для нашей культуры

Мертвий Півень і Каша Сальцова — Ми помрем не в Парижі

Группа «Мертвий Півень» появилась в 1989, а первый концерт они отыграли уже в 1990 году. На втором фестивале Червона Рута группа получила первую премию «авторской песни». Талантливые деятели украинского искусства оставили важный след в жизни не только слушателей, но и музыки в целом. Они работали с украинскими поэтами, писателями и музыкантами. Дискография «Мертвого Півня», к большой печали, почти не представлена на цифровых платформах, но к счастью, у нас есть YouTube. 11 октября 2021 года скоропостижно скончался Мисько Барбара — соучредитель и вокалист легендарной группы. Текст песни «Ми помрем не в Парижі» принадлежит украинской поэтессе Наталке Белоцерковец. Женский вокал — это Каша Сальцова, известная по группе «Крихітка», которая до 2007 называлась «Крихітка Цахес».

Михайло Барбара — Прощальний романс

Михаил Барбара поет на территории официальной фан-зоны УЕФА ЕВРО-2012 на проспекте Свободы. Слова — Александра Ирванца, украинского поэта, прозаика, драматурга и переводчика, члена знаменитого литературного объединения «Бу-Ба-Бу».

Жадан і ДахаБраха — Птах

Две легенды украинского культурного пространства — известная во всем мире «ДахаБраха» и такой же известный Сергей Жадан. В этом году Жадан был выдвинут на Нобелевскую премию, а также получил Премию мира от немецких книжников.

Skladno — На твоєму боці

Skladno — детище исполнительницы, а точнее, скальда больше известной под именем Sasha Kladbische, которую вы могли слышать в проектах Zwyntar, ТОРФ, #Folkulaka, Comissar and Leftovers. Композиция посвящена отцу исполнительницы, а также всем хорошим папам проблемных дочерей.

Жадан і Собаки — Мальви

Песня имеет историю. Жадан рассказывает, что они с «Собаками» в 2017 году играли спектакль в Нью-Йорке. В течение месяца музыканты общались с другом из Краматорска, который занимался бизнесом в Нью-Йорке. И вот однажды в одном из разговоров этот друг сказал такую фразу: «Я же в трех странах сидел за «хулиганку». Тогда Жадан решил, что это отличная фраза для песни, так и появились «Мальви».