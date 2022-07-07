Великая мудрость гласит: мы то, чем себя наполняем.

Именно потому мы собрали для вас классные подкасты на украинском языке, слушать которые - сплошное удовольствие. Украинская и мировая литература, теневая сторона писателей и режиссеров, психология и советы коммуникации с госструктурами. Сохраняйте все - нам очень понравилось!

Бо любов. Війна

soundcloud.com

Про что подкаст:

Спецпроект психотерапевта Владимира Станчишина по поводу уязвимости во время войны. Именно такой способ он выбрал, чтобы быть полезным и помогать тем, кто сможет послушать, когда сможет. В качестве тревожного пациента выступает: Артем Галицкий. Тут говорят о природе эмоций и способе их выражения, почему важно дать им свободу, и почему эмоции не равны поведению.

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Станція 451

soundcloud.com

Про что подкаст:

«Станція 451» от The Village - один из наших фаворитов. Два сезона о запутанных связях между литературой, историей и поп-культурой. Тут вы найдете и великие истории украинской литературы, а также истории всемирно известных режиссеров, которые изначально были литераторами. Бу-ба-бу и журнал «Четвер», Прохасько и Хвильовий, Гильермо Арриага и Чарли Кауфман. Прекрасная аналитика, живые тексты и ответ на вечный вопрос «что же хотел сказать автор?» Каждый подкаст близок к шедевру наполненному цитатами, яркими образами и интересными фактами.

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Лем Каже

Про что подкаст:

Сто лет назад во Львове родился писатель, фантастическими книгами которого зачитывались миллионы людей во всем мире. И авторы этого подкаста, Алиса Линдеман и Владимир Аренев, зачитывались тоже. С удивлением они поняли, что фантазии на тему «каким будут мир и технологии» уже осуществились — собственно, как и угрозы, предусмотренные Станиславом Лемом. Поляризация общества и поиск идентичности во время глобализации, развитие биотехнологий и этические проблемы трансгуманизма, постправда, кризиса человечества. Это подкаст о том, как реагировать на уже наступившее будущее.

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Лабораторія нонфікшн

soundcloud.com

Про что подкаст:

Лаборатория нонфикшн — первый украинский подкаст о качественном нонфикшне. В первом сезоне Александр Панасюк, а во втором Валерий Калныш вместе с гостем обсуждают одну из книг издательства «Лаборатория» и проблематику вокруг темы и жанра.

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Держспецкомс

radiopodil.org

Про что подкаст:

Анна Цяцько та її гості діляться власним досвідом роботи в державних інституціях, діляться лайфхаками, успішними кейсами і факапами. Новий епізод – нова тема і ракурс у роботі комунікаційника в державному секторі: чому державні комунікації приваблюють людей з корпоративної сфери, за який час журналіст може перетворитися на прессекретаря, чи можливо перестати нарешті постійно гасити комунікаційні пожежі і займатися стратегічними комунікаціями та інші.

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Менталочка

soundcloud.com

Про что подкаст:

Подкаст о переживаниях молодежи во время войны. Деликатные интервизионные разговоры о настоящем интенсивном опыте. Ведущие: эксперт по гендерному равенству Яна Пекун и кризисный психолог Алексей Удовенко.

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Акустика тіней

soundcloud.com

Про что подкаст:

Второй лидер нашей редакции – подкаст о мировой литературе. Здесь вам и литература Орвелла, и прерванный полет Сент-Экзюпери, и другая жизнь Чарльза Буковски вместе с Генри Чинаски. И, конечно же, разные мнения, ответы на вопросы, чем была для каждого автора литература на самом деле? Каждый выпуск сопровождается отличным аудио наряду с Tom Waits, Nick Cave, Iggy pop, Leonard Cohen и другие. Особая радость этого подкаста – комментарии литераторов, барменов, психологов и просто ценителей хорошей литературы. В общем отличная работа крутых ребят, идеально для поездки в машине или прогулки по городу.

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