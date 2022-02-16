Ещё Гераклит утверждал, что большие результаты требуют больших амбиций. Но что такое большие результаты, и что такое большие амбиции?

Каждый, кто планирует свою жизнь, сталкивается с необходимостью оценить, насколько амбициозны его или её планы. Достаточно ли они реалистичны, чтобы не привести к глобальным разочарованиям, и достаточно ли они амбициозны, чтобы быть интересными и мотивирующими.

И многие упираются в ощущение, что с амбициями что-то идёт не так. Самые амбициозные планы почему-то оказываются не особо мотивирующими, а скромные – плохо исполняются и приводят к разочарованиям.

Дело в том, что изменилась природа амбиций, точнее те ценности, на которых они основаны. Во все времена, амбиции – это стремление к тому, чтобы улучшить свою жизнь, своё состояние, и своё положение в обществе.

Амбиция – это стремление быть значительным. Важным и ценным.

Амбициозный человек может что-то для этого делать или даже иметь чёткий план и ежедневные достижения, а может и ничего не делать. Главное, что из-за амбиций у этого человека есть внутри напряжение, которое создано разницей между тем, где он есть, и тем, где он или она хочет оказаться.

Амбиции – это стремление представлять большую ценность для окружающих и на этом основании иметь возможность лучше удовлетворять свои потребности. Понятие о ценности всегда отражает текущее устройство общества, а это устройство общества всегда определяет то, каким образом этой цели можно достигнуть и в каких конкретных достижениях это будет выражаться.

Переход, которому посвящён мой учебник по психологии профессионализма, это переход от индустриального общества к постиндустриальному.

Амбиция в индустриальном обществе – это стремление к воплощению конкретного социального идеала. Это конкретный образ и конкретное место. Это конкретное место на вершине и конкретные атрибуты того, что этого места удалось достичь.

Индустриальное общество иерархично, поэтому все стремились занять вершину этой пирамиды. Все стремились к одному и тому же: владеть лучшими вещами, стать президентом, жить во дворце, получить Нобелевку или Оскара.

В постиндустриальном обществе ни приближение к какому-то идеалу, ни победы над другими не делают человека ни ценным, ни значительным. Просто потому, что главные характеристики постиндустриального общества – это отсутствие универсальных идеалов и разрушение иерархий.

В обществе глобального рынка всё ценное, которое можно скопировать, сразу же становится не ценным, потому что сразу же появляются сотни копий, и, по законам рынка, конкуренция прижимает цену к себестоимости. Поэтому многие пытаются не создать ценность, а её изобразить. Но это не даёт долгосрочного результата и не позволяет удовлетворить социальную потребность в значимости и ценности.

В постиндустриальном обществе главной ценностью становится особенность. То, что нельзя или сложно повторить. А когда людям сложно что-то повторить? Когда у них для этого недостаточно мотивации, и когда им приходится делать неестественные вещи.

В психологии мотивация делится на внешнюю и внутреннюю. Внешняя – это внешние стимулы, награды в процессе и в результате, которыми индивида награждает внешний мир. И здесь у всех мотивация одинаковая. Побольше ресурсов и комфорта, и поменьше обязательств и ограничений.

Различия между людьми проявляются в мотивации внутренней.

Внутренняя мотивация – это внутренние стимулы. Это любопытство, интерес, чувства удовлетворения и гордости. И здесь тот, кто в каком-то деле идёт за своим собственным интересом, за своей внутренней мотивацией, имеет сильное преимущество перед теми, у кого такой внутренней мотивации нет. Людям без внутренней мотивации прикладывать столько же усилий в этом деле будет намного сложнее, чем ему.

Когда мы делаем неестественные для себя вещи, нам нужно не только прикладывать внешние усилия, но и бороться против себя. Например, человеку, убеждённому во вреде табака, сложно будет продавать сигареты, а человеку, которого раздражают дети, будет сложно работать учителем.

У «естества» есть много параметров, помимо отношения к каким-то категориям людей или убеждений о правильном и неправильном. Есть, например, ещё и такие особенности поведения, которые я объединяю в понятие «Жизненный сценарий». Это автоматические реакции на базовые ситуации. На угрозы, на напряжение, на встречу с новым. Для кого-то, чтобы с чем-то разобраться, нужно сначала это «покрутить в руках», то есть сблизиться. А для кого-то естественно сначала понаблюдать за этим сложным явлением со стороны, то есть отдалиться. Мы с друзьями ещё во время учёбы на физическом факультете университета заметили, что понимание этой особенности – хороший способ предсказать, какая специализация больше подойдёт конкретному человеку, практическая, или экспериментальная, физика, или теоретическая.

В новом мире основным средством добиться успеха становится исследование своих особенностей и использование их для создания особенных продуктов. Новой амбицией, которая способна обеспечить и мотивацию, и достойный результат, становится желание быть особенным, а понятие «лучший» перестаёт означать необходимость доминирования над другими и социального неравенства, теперь оно означает «быть лучшим в своём деле» и никак не мешает уважать других людей и выстраивать с ними партнёрские отношения, отношения на равных.

Автор: Антон Семёнов. Психотерапевт. Автор книги «Психология профессионализма»