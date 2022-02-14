14 февраля 2022: 5 пентаклей, 9 пентаклей, туз жезлов

Если вы ощущаете тревогу, неуверенность и опасаетесь лишений, важно помнить, что ваш дух силен и способен любые обстоятельства повернуть себе во благо. Именно об этом и говорят карты. Любые ваши идеи, которые вы не побоитесь воплотить в жизнь – приведут вас к финансовому успеху. Потому не тратьте лишнего, обдумайте бюджет и не бойтесь творить.

15 февраля 2022: смерть, 6 монет, правосудие

Неспокойный период вводит вас в трансформацию. Важно понять, что трансформация это всегда про отмирание всего устаревшего и выход на новый уровень. Потому не следует бояться и избегать этого периода. Трансформация есть дар, который учит жить в новых условиях.

16 февраля 2022: туз мечей, рыцарь монет, 10 мечей

Сегодня вам придется попрощаться с какими-то планами, исполнение которых затянулось. Возможны задержки с финансовыми поступлениями, а также потеря рабочих контактов. Помните, что если одна дверь закрывается, значит рядом откроются целые ворота.

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