Тарорасклад на 7-9 февраля 2022
7 февраля 2022: 6 чаш, королева мечей, 7 пентаклей
Сегодня вас будут атаковать ситуации из прошлого, возможно, вы будете прокручивать какие-то события и пытаться разобраться в них. Важно не зависнуть в самокопаниях и догадках. Ваш острый ум поможет разобраться с любыми трудностями, а главное поможет терпеливо относиться к проявлению своих слабостей.
Совет: отправляетесь на долгую прогулку, она поможет прийти к согласованию чувст и мыслей.
8 февраля 2022: паж мечей, умеренность, 8 посохов
День острых углов, посланий и золотой середины. Старайтесь не идти на поводу у внезапных желаний, не поддавайтесь конфликтным ситуациям. Тем не менее, ситуации начинают развиваться очень быстро, что приведет к интересным последствиям.
Совет: подружитесь со своей болью и неприятием себя. Это поможет прийти к равновесию и пониманию своих болевых точек.
9 февраля 2022: туз посохов, король мечей, королева посохов
Если сегодня вспыхнет яркая идея – сначала обдумайте ее холодным умом, а потом идите и воплощайте. Это идеальное время для воплощения самых смелых идей, и чем больше в них страсти – тем лучше результат. Верьте в себя, не сомневайтесь в себе, также возможны приятные встречи.
Совет: порадуйте себя покупками, обновками или создайте новый имидж.
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