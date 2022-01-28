Считается, что статистически женщины крайне редко становиться серийными убийцами. В шутку говорят, что это только потому, что их редко ловят, а так бы счет сравнялся.

И, тем не менее, известных серийных убийц среди дам в разы меньше, но они есть.

Мэри Энн Коттон - отравительница детей и мужей

В девичестве Робсон отличилась тем, что в течение 20 лет убила около 21 человека. Замуж она вышла в 19 лет уже глубоко беременной, в течение следующих 4х лет у нее родилось 5 детей, но никто не прожил дольше 2х лет. Для Викторианской Англии это было нормой, потому детские смерти никто не регистрировал. Вскоре все ее новые дети умирали в возрасте трех лет от желудочных колик, а следом за ними умирает от тех же симптомов и первый муж. Мэри получает огромную для тех времен страховку и выходит замуж второй раз. История повторяется четыре раза. Она выходит замуж и последовательно убивает всех приемных детей, а следом и супруга. Также от рук Мэри Энн погибли ее мать и любовники. Женщину казнили 24 марта 1873 года. Историю этой женщины экранизировали в сериале «Темный Ангел».

Тамара Иванютина – серийная отравительница

Фото: was.media

Киевская отравительница, орудовавшая в минском районе столицы. В сентябре 1986 года Иванютина устроилась работать посудомойкой в школу № 16 по поддельным документам. Уже в марте следующего года ею были отравлены 13 человек, 3 – дети. Двое взрослых скончались моментально. Когда следствие заинтересовалось этим делом и начало выяснять о техническо-санитарных нормах, оказалось, что заведовавший этой вехой человек – умер за две недели до отравлений.

Дома у Иванютиной нашли токсические вещества, а со временем она призналась, что просто хотела проучить шестиклассников, за то что они не убирали за собой. Еще позже выяснилось, что Иванютина и ее семья с 76 года пользовались этой токсической жидкостью для отравления людей и животных. Первой жертвой Тамары стал ее первый муж, которого она отравила ради квартиры. Второй раз выйдя замуж она отравила свекра и свекровь.

Следствием было установлено, что и старшая сестра Иванютиной (Нина Мацибора), используя ту же токсическую жидкость Клеричи, отравила своего пожилого мужа и завладела его киевской квартирой. Многочисленные отравления совершали и родители Иванютиной — супруги Масленко: в частности, посредством отравлений ими были убиты сосед по коммунальной квартире (громко включал телевизор по ночам) и родственница (сделала им замечание по поводу лужи в туалете). Уже находясь в СИЗО, Мария Масленко так объясняла сокамерницам свою жизненную позицию: «Чтобы добиться желаемого, нужно не жалобы писать, а дружить со всеми, угощать. Но в пищу особенно зловредным добавлять яд».

Тамара Иванютина была приговорена к исключительной мере наказания — смертной казни посредством расстрела, остальные фигуранты дела к различным срокам лишения свободы

Ирма Грезе – жестокая надзирательница с ангельским лицом

Фото: biography-live.ru

Чуть ли не одна из самых жестоких надзирательниц женских концлагерей гитлеровской Германии. Она прибегала как к физическому, так и психологическому насилию, забивала насмерть женщин, натравливала на них собак, ломала кости и развлекалась, стреляя по заключенным. Грезе носила тяжелые сапоги, обладала классической арийской внешностью и носила плетеный кнут. Считается, что ее жестокость была следствием детской травмы и жестокого отношения отца к ней и матери. Мать не выдержав издевательств – покончила с собой. Была приговорена к смерти через повешение.

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