21 января 2022: Звезда, Рыцарь жезлов, Король кубков

Какая-то мечта, которая долгое время не давала вам покоя начнет стремительно приближаться, вызывая бурю эмоций. Также возможно возвращение человека из прошлого, который долгое время не проявлялся. Что важно, человек придёт с чувствами и эмоциями.

Совет: помните, что вы ценная персона и владеете большими ресурсами. Потому не открывайтесь со всей душой внезапно вернувшимся людям.

22 января 2022: Луна, 9 посохов, туз посохов

Вы будете прибывать в сомнениях, и разбираться в своих психологических особенностях. Для дальнейшего движения, которое будет очень активным, вам нужно пройти период уединения и отстранения от внешнего мира. И это хорошо, только в одиночестве вы можете прийти к самому себе, только придя к самому себя – вы сможете понять людей.

Совет: Обратите внимание на тех, кто в этот период придет с любовью и от кого вы закрыты. Постарайтесь понять, от чего именно вы закрываетесь.

23 января 2022: Дурак, Маг, 6 мечей

Переходный этап, где вы не просто начинаете новый этап в своей жизни, но становитесь его создателем и демиургом. Скорее всего, вы уже поняли, что все внутри вашей жизни зависит только от вас самих. Именно с этим знанием вы и начинаете новый, удачный этап.

Совет: вы прожили тяжелые времена, и они закалили вас и сделали еще ценнее. Используйте полученные знания и навыки, и стройте новую жизнь.

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