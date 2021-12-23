Психологи говорят, что с неуверенностью работать бесполезно. Потому что это не причина, а следствие.

Конечно, неуверенность – это самое частое слово, которое звучит при формировании запроса на психотерапию, а сомнения – это основной объект обсуждения на первой сессии. Это как на приёме у доктора, где врач проясняет симптомы, чтобы поставить правильный диагноз.

Но независимо от «диагноза», например, о том, что человек столкнулся с локальной неожиданной трудностью и оказался к ней не готов, о том, что систематическая ошибка в образе жизни привела к фрустрации какой-то важной потребности, или о том, что человек «вошёл» в профессиональный кризис, независимо от этого работать всё равно придётся с двумя вещами – с индивидуальными особенностями и с социальной позицией.

И даже в отношении особенностей придётся признать, что никакое самоисследование оказывается невозможным, пока человек себя субъективно ощущает в слабой социальной позиции.

Слабая социальная, или, как я её называю, переговорная позиция – это представление о том, что вы в других людях или организациях заинтересованы сильно больше, чем они в вас. Например, потому что у них выбор есть, а у вас – нет. Или потому что у них есть что-то ценное для вас, а вам нечего им предложить. Согласитесь, вести переговоры о повышении зарплаты намного легче, когда у вас есть в кармане альтернативное предложение, и совсем сложно, когда рядом стоит человек, готовый выполнить вашу работу за в два раза меньшие деньги.

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И вот здесь начинается суровая психотерапевтическая работа, или, если человек пытается разобраться самостоятельно – самая тяжёлая часть рефлексии. Ведь у каждого человека автоматически формируются защитные убеждения в собственной ценности для других. Мы кажемся себе умными, интересными, привлекательными, умелыми, и даже богатыми. Создаём у себя в голове представление о том, что другие люди должны быть счастливы находиться рядом с нами. А ещё нам кажется, что мы очень важны и что все в нас нуждаются.

Пока эта привлекательность, ценность и востребованность существуют только у нас в голове, они существуют в виде обобщений и не нуждаются в подтверждениях реальностью. Но как только вы попробуете их озвучить или записать на бумаге, их иллюзорность и нелогичность начинает становиться очевидной. Это неприятно, и подсознательно мы все защищаемся от этого шага, и именно поэтому эта часть психотерапевтической работы всегда является подвигом со стороны клиента.

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Но только осознавая реальное положение вещей, даже если оно очень неприглядное, даже если приходится признать свою неважность для каких-то людей или полную некомпетентность в каких-то умениях, только этот контакт с реальностью может помочь найти свою настоящую ценность или начать её создавать.

Ведь только сильная переговорная позиция и способность управлять своим окружением позволяют ощутить уверенность в себе и вернуть себе оптимистичный взгляд на свою жизнь.

Например, эксперименты, проведённые Эллен Лангер и Джудит Роден в 1976 году в домах престарелых, показали, что возможность самим решать, когда и сколько поливать свои цветы, уже более чем в полтора раза улучшила самочувствие, реальное состояние здоровье и когнитивные способности испытуемых, а «ощущение счастья» переходило из отрицательной части шкалы в положительную по сравнению с теми, за кого цветы поливали медсёстры.

Замеренная же в течение первого полугода смертность у группы, управлявшей поливом цветов и чувствовавших от этого свою ценность, снизилась в половину от контрольной группы.

Быть ценным для других, даже если «другие» - это просто цветы, – это не альтруизм, а вполне себе эгоизм. Это обеспечение себе сильной переговорной позиции и забота о своём хорошем самочувствии, об уверенности в себе и о своём ощущении полноты жизни. Поэтому мои любимые вопросы тем, кто пытается устроить свою личную жизнь или стать богатым, звучат так: «А почему твой партнёр (или партнёрша) будет дорожить отношениями с тобой?» и «Какой у тебя план, за что именно люди, группы или общество будут платить тебе такие большие деньги?»

Автор: Антон Семёнов. Психотерапевт. Автор книги «Психология профессионализма»