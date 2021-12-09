19 декабря на Контрактовой площади откроется грандиозная праздничная локация с первым прогулочным катком в Украине

Надоели разрозненные рождественские ярмарки Киева, банальные катки и даже шашлыки, никак не вписывающиеся в аутентично-европейский украинский стиль? На Подоле в этот Новый год будет иначе!

Миллионы гостей смогут развлечься на новаторской для Украины новогодней локации. Это будут 10 000 квадратных метров непревзойденной красоты достопримечательностей в лучших европейских традициях. Организаторы тщательно проработали каждый ее сантиметр, чтобы создать полноценное и удивительное произведение рождественского искусства по примеру зимних городков Страсбурга, Мюнхена и Баден-Бадена.

В Киеве откроют рождественскую локацию с первым прогулочным катком в Украине пресс служба

«Різдво на Подолі» в честь 2022 года — это первый в Украине уникальный прогулочный каток с беседкой для отдыха, кофейней и музыкальной сценой, на которой будут играть и уличные музыканты, и оркестр. Заполните заявку – и вы тоже сможете выступить на сцене перед посетителями катка.

Вдобавок к этому здесь киевлян и гостей столицы ждет изысканная Резиденция Святого Николая и веселые аттракционы.

Что подарит «Різдво на Подолі» в честь 2022-го?

Необыкновенный прогулочный каток с длиной ледовых дорожек — более 200 метров. Она расположится в сквере П. Сагайдачного вблизи смотрового колеса.

— более 200 метров. Она расположится в сквере П. Сагайдачного вблизи смотрового колеса. Самую крупную в столице снежную тюбинговую горку (высотой 6 метров) со смотровой площадкой на вершине. После спуска гости смогут согреться горячим шоколадом и вкусностями, словно на настоящем швейцарском курорте.

В Киеве откроют рождественскую локацию с первым прогулочным катком в Украине пресс служба

Единственную в Украине непревзойденную елку-карусель, на которой можно будет прокатиться.

на которой можно будет прокатиться. Стильную фуд-зону с домиками в стиле традиционных европейских ярмарок, за которую будет отвечать БУХТА food station. Здесь разместят 18 проектов с едой. В частности, можно будет полакомиться стейками и кебабами от Mafia BBQ, пирогами с разнообразными начинками от «Рождественские пироги», неординарными блюдами из сельди от Two sisters and seledka, лавашами и самосами от «Римский лаваш» и многими другими.

В Киеве откроют рождественскую локацию с первым прогулочным катком в Украине пресс служба

Более 1000 наименований подарков, сувениров и рождественских украшений, 35% из которых приехали в столицу из Европы.

35% из которых приехали в столицу из Европы. И конечно же, красавицу-елку и стильные арт-инсталляции.

В праздничные и выходные дни «Різдво на Подолі» развлечет специальной программой с поздравлениями от Святого Николая, выступлениями артистов и необыкновенными дискотеками на льду.

Наслаждаемся праздниками изысканно и красиво!

В Киеве откроют рождественскую локацию с первым прогулочным катком в Украине пресс служба

Вход на локацию свободный. К тому же посетителей ждут щедрые подарки от генеральных партнеров мероприятия: билеты на каток — скидка 20%, на продукцию участников ярмарки (кроме алкогольных напитков) — 10% при условии расчета картой Mastercard от Приватбанка.

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