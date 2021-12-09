Це буде перший в Україні інноваційний онлайн-сервіс, де кожен зможе організувати збір благодійних пожертвувань через проведення аукціону зустрічей. Називатиметься сервіс MEETING.ME

У світі подібного роду благодійні платформи вже активно використовуються. Так, до прикладу, в Америці завдяки аукціонам зустрічей вдалося зібрати більше 30 млн євро. В Україні MEETING.ME стане першим і поки що єдиним онлайн-сервісом, де кожен охочий зможе організувати збір благодійних пожертвувань через проведення аукціону зустрічей.

«З допомогою MEETING.ME ми прагнемо розвинути культуру благодійності. Продемонструвати, що допомагати можна весело та злегкістю. Благодійність – це не обов’язково про сльози та страждання. Ми повинні відходити від цього стереотипу. Наша мета зробити доброчинність – нормою життя», – каже Валерія Татарчук, ініціаторка створення фандрейзингової платформи MEETING.ME і за сумісництвом засновниця благодійного фонду «Твоя Опора».

Валерія Татарчук, ініціаторка створення фандрейзингової платформи MEETING.ME пресслужба

Користуватися MEETING.ME зможуть як благодійні фонди чи громадські організації, так і бізнес, публічні люди, блогери тощо.

«Щиро хочу, щоби MEETING.ME став новим цікавим інструментом, який дозволить органічно та ефективно залучати різного роду експертів, зірок, представників бізнесу, – каже Валерія Татарчук. – Коли мова йде про аукціон зустрічей, то зазвичай людині пропонують стати лотом, що більш органічно, ніж просити поширити посилання на проект, аби допомогти зібрати гроші».

Як працюватиме MEETING.ME? Благодійні фонди та інші організації матимуть змогу збирати кошти на свої проекти, створюючи аукціони, а у якості лотів виставляти зустрічі зі запрошеними експертами, інфлюенсерами чи зірками шоу-бізнесу.

в Україні запрацює платформа з продажу благодійних зустрічей пресслужба

«Головна вимога – це прозорість, – наголошує ініціаторка створення платформи Валерія Татарчук. – Кожен, хто організує аукціон, змушений буде прозвітувати про його результати, показати, що виручені кошти справді були спрямовані на благодійність».

Членами опікунської ради MEETING.ME стали Володимир Бородянський, медіаменеджер, міністр культури України 2019-2020рр, Володимир Поперешнюк, співзасновник компанії «Нова Пошта», Володимир Шейгус, виконавчий директор Ініціативного центру сприяння активності та розвидку громадського почину «Єднання», Марія Єфросиніна, телеведуча, Посол ООН в галузі народоначелення України з питань гендерної рівності та боротьби з насиллям, Олександр Педан, телеведучий, співзасновник «Pedan|buro», лідер Всеукраїнського руху «JuniorZ», Яна Станішевська, блогер-інфлюенсер).

Інноваційну фандрейзингову платформу MEETING.ME уже підтримала національна скаутська оганізація «Пласт», яка проведе перший аукціон. Її лотами стануть телеведуча Лідія Таран, директор видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Іван Малкович, президент Українського католицького університету Владика Бори́с Ґудзя́к, журналіст Вахтанг Кіпіані та багато інших.

Також аукціони зустрічей на MEETING.ME проведуть благодійні фонди «Let’s Help», «Перспектива 21.3», «Запорука», «Твоя Опора», громадські організації «Фонд Маша», «Рух Олександра Педана «JuniorZ», громадська спілка «Орфанні захворювання України».

Всеукраїнська благодійна платформа «MEETING.ME» створено БФ «Твоя опора» за підтримки ІСАР Єднання у межах «Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства», що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку.

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