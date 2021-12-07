Эти животные рассмешат своими гримасами

Как мало для счастья нужно нашим питомцам. Некоторым достаточно побегать по снегу, а другим прыгать в сугроб. Наши герои подборки увидели снег впервые и ведут себя очень смешно. Ivona подобрала уморительные фото животных, которые забавно реагируют на снег.

Смешная собака pixabay.com

Собака-улыбака pixabay.com

Веселый пес ловит снежинки pixabay.com

Котик перепуган pixabay.com

Лошадь и собака играют в снегу pixabay.com

Собака с забавной гримасой pixabay.com

Питомец бежит по снегу pixabay.com

Пес с забавной мордашкой pixabay.com

Собака показывает язык pixabay.com

Веселая собака в зимнее время pixabay.com

Грустный пес в снегу pixabay.com

Злой пес боится снега pixabay.com

Пес наслаждается зимой pixabay.com

Собака снялась в зимней фотосессии pixabay.com

Собака шокирована от снега pixabay.com

Собаки играют в снегу pixabay.com

Собака в снегу pixabay.com

Далматин на снегу pixabay.com

Собака ловит снежинки pixabay.com

Кот боится стоять на снегу pixabay.com

Собака прыгает pixabay.com

Грустная собака в снегу pixabay.com

Две собаки радуются снегу pixabay.com

Пес-попрыгунчик pixabay.com

Собаки играют в снегу pixabay.com

Сова в снегу pixabay.com

Пес смотрит на снежинки pixabay.com

Зимний пес pixabay.com

Кот боится снега pixabay.com

Котик испугался снега pixabay.com

Смешная собака с палкой pixabay.com

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