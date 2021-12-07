Как мало для счастья нужно нашим питомцам. Некоторым достаточно побегать по снегу, а другим прыгать в сугроб. Наши герои подборки увидели снег впервые и ведут себя очень смешно. Ivona подобрала уморительные фото животных, которые забавно реагируют на снег.

Смешная собака
Смешная собака
pixabay.com

Собака-улыбака
Собака-улыбака
pixabay.com

Веселый пес ловит снежинки
Веселый пес ловит снежинки
pixabay.com

Котик перепуган
Котик перепуган
pixabay.com

Лошадь и собака играют в снегу
Лошадь и собака играют в снегу
pixabay.com

Собака с забавной гримасой
Собака с забавной гримасой
pixabay.com

Питомец бежит по снегу
Питомец бежит по снегу
pixabay.com

Пес с забавной мордашкой
Пес с забавной мордашкой
pixabay.com

Собака показывает язык
Собака показывает язык
pixabay.com

Веселая собака в зимнее время
Веселая собака в зимнее время
pixabay.com

Грустный пес в снегу
Грустный пес в снегу
pixabay.com

Злой пес боится снега
Злой пес боится снега
pixabay.com

Пес наслаждается зимой
Пес наслаждается зимой
pixabay.com

Собака снялась в зимней фотосессии
Собака снялась в зимней фотосессии
pixabay.com

Собака шокирована от снега
Собака шокирована от снега
pixabay.com

Собаки играют в снегу
Собаки играют в снегу
pixabay.com

Собака в снегу
Собака в снегу
pixabay.com

Далматин на снегу
Далматин на снегу
pixabay.com

Собака ловит снежинки
Собака ловит снежинки
pixabay.com

Кот боится стоять на снегу
Кот боится стоять на снегу
pixabay.com

Собака прыгает
Собака прыгает
pixabay.com

Грустная собака в снегу
Грустная собака в снегу
pixabay.com

Две собаки радуются снегу
Две собаки радуются снегу
pixabay.com

Пес-попрыгунчик
Пес-попрыгунчик
pixabay.com

Собаки играют в снегу
Собаки играют в снегу
pixabay.com

Сова в снегу
Сова в снегу
pixabay.com

Пес смотрит на снежинки
Пес смотрит на снежинки
pixabay.com

Зимний пес
Зимний пес
pixabay.com

Кот боится снега
Кот боится снега
pixabay.com

Котик испугался снега
Котик испугался снега
pixabay.com

Смешная собака с палкой
Смешная собака с палкой
pixabay.com

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