Мировые легенды выступят с концертом 29 мая 2022 на ВДНГ

Группа IRON MAIDEN анонсировала концерт в Киеве на 29 мая 2022 года. Специальными гостями киевского шоу станут Airbourne при поддержке Lord Of The Lost.

Шоу Legacy Of The Beast – это квинтэссенция концертной карьеры легенд хеви-метала, которая уже собрала более 2 миллионов зрителей в 40 странах мира! В этот тур также вошло грандиозное выступление перед 100-тысячной публикой на легендарном Rock in Rio в Бразилии.

«Мы гордимся этим шоу и получаем отличные отклики от множества фанатов, увидевших концерты в Европе, Мексике, Северной и Южной Америке. В нашем шоу происходят невероятные и порой даже сумасшедшие вещи! Например, реплика самолета Spitfire, парящая над сценой во время исполнения Aces High, тонны пиротехники, гигантский Икар, мушкеты и несколько поистине внушительных огнеметов, с которыми мне чертовски весело, вот увидите! И, конечно, у нас есть Эдди, которого вы никогда не видели вживую, – сказал вокалист группы Брюс Дикинсон.

Шоу представит самые мощные хиты за всю историю существования коллектива. Абсолютно каждый найдет для себя ту самую искру, будь-то истинный поклонник группы или же просто ценитель массивного зрелища.

Отметим, что билеты поступят в открытую продажу 6 декабря эксклюзивно на Concert.ua.

О группе Iron Maiden: коллектив возник в Рождество 1975 года. За 46 лет они стали воплощением духа бесстрашной творческой независимости, яростной преданности своим поклонникам и веселого безразличия к критикам, что дало им миллионы поклонников среди всех поколений и во всех часовых поясах.

Организаторы шоу Iron Maiden в Украине: компании H2D и VIRUS Music.

H2D – история концертного агентства H2D началась в 2014 году. За этот период команда H2D успела организовать концерты в Украине таким артистам, как Manowar, Uriah Heep, Evanescence, Benjamin Clementine, LP, Nicolas Jaar, Moderat, Apparat, GusGus, Tom Odell и многим другим.

VIRUS Music – украинская ивент-компания, основанная в 1999 году. В их активе — сотни проведенных мероприятий при участии украинских и иностранных артистов: фестивали, вечеринки, концерты, семейные шоу. VIRUS Music привезли в Украину такие мировые события, как Sensation, Global Gathering, Godskitchen, Armin Only, Pirate Station, A State of Trance, Tiesto's Club Life. Компании принадлежит несколько рекордов Украины, в том числе: по посещаемости события в закрытом помещении (Godsktichen, МВЦ, 16000 зрителей), по посещаемости сольного концерта украинского артиста (MONATIK, НСК «Олимпийский», 60000 зрителей).

Полный список новых европейских дат:

22 МАЯ CROATIA - ARENA ZAGREB

24 МАЯ СЕРБИЯ - БЕЛГРАД, STARK ARENA

26 МАЯ РУМЫНИЯ - БУХАРЕСТ, ROMEXPO OUTDOOR

29 МАЯ УКРАИНА - КИЕВ, ВДНХ

13 ИЮЛЯ БОЛГАРИЯ - СОФИЯ, ARENA ARMEEC

16 ИЮЛЯ ГРЕЦИЯ - АФИНЫ, ОЛИМПИЙСКИЙ СТАДИОН

