Иван Дорн рассказал, когда поедет выступать в Москву
Украинский певец Иван Дорн, как другие украинские артист, поддерживающие Украину, попал в "черный список" РФ. Ему нельзя приезжать в страну-агрессора 50 лет.
В интервью ICTV артист прокомментировал запрет на въезд в Россию и признался, что планирует выступать в Москве, однако есть одно но. Он готов выступать в Москве тогда, когда она будет "под украинским флагом".
"Может, приедем тогда, когда Москва будет под украинским флагом. Начнем с Краснодарского края – заберем его обратно, Таганрог и все остальное, а потом до Москвы дойдем, поставим флаг. Скажем: "Нам не нужно к вам ездить, теперь вы к нам будете ездить", – отметил певец.
Отметим, что сейчас Дорн находится в Эстонии. Он организует благотворительные концерты в Европе и США. А все собранные деньги отдаст на помощь Украине.
"Мои личные средства почти закончились, потому что я регулярно отдаю деньги на помощь друзьям, которые сейчас в ВСУ или в терробороне, или людям, нуждающимся в помощи при первой необходимости", — добавил он.
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