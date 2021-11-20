Подборка кинокартин, после просмотра которых вы будете готовы к новым свершениям

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«Мы — одна команда»

Сейчас, во время вспышки коронавирусной инфекции, каждый в депрессии, теряется радость жизни, исчезает оптимизм и светлый взгляд в будущее. В таких случаях необходимо подзарядиться положительной энергией. Один из лучших способов — посмотреть хороший фильм всей семьей. Редакция Ivona собрала для вас 5 мотивирующих фильмов различных жанров. Запасайтесь попкорном, устаивайтесь поудобнее и готовьтесь смотреть кино, которое перевернет ваш взгляд на жизнь!

В авиакатастрофе погибают члены команды по американскому футболу университета Маршалла из городка Хантингтон. Жители города в шоке от случившегося, кроме этого, команда разом лишается всех основных тренеров и почти всех игроков, поэтому ее судьба теперь висит на волоске. Теперь всё в руках молодого тренера Джека Ленгьела — именно от него зависит, сможет ли команда Маршалла снова выйти в чемпионы.

«История Габби Дуглас»

Реальная история о полном всевозможных трудностей восхождении на олимп спортивной гимнастики Габриэль Кристине Виктории Дуглас, которая является первой афроамериканской гимнасткой, выигравшей командное и абсолютное первенство на одной из Олимпиад.

«1+1»

Потрясающий фильм, мотивирующий на успех в жизни, несмотря на проблемы со здоровьем. В центре сюжета история не о любви, как могло показаться из названия. В фильме рассказана реальная история дружбы между богачом, который оказался в инвалидном кресле, и парнем, которого он нанял. Сам парализован Филипп Поццо ди Борго, чью историю нам показали на экране, настоял, чтобы лента была снята в жанре комедии.

«Король говорит!»

Биографический фильм о достижении цели перенесет нас во дворец британской королевской семьи. Как оказалось, короли и принцы сталкиваются с серьезными жизненными испытаниями. Скромный принц Альберт, будущий король Георг VI, сильно страдал от заикания. Почти сдавшись, он встретился с логопедом Лайонелом балкой, который помог ему избавиться от дефекта речи.

«В погоне за счастьем»

В этом фильме Уилл Смит попробовал себя в роли драматического актера, за что получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в 2007 году. Сюжет картины заключается в том, что главный герой Крис сам воспитывает пятилетнего сына, но несмотря на отсутствие заработка и бедность, человек хочет сделать мальчика счастливым.

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