Хандра – интересное слово, которое совсем не связано с депрессией. Если вы хандрите - воспользуйтесь нашими советами и отдохните несколько дней, обычно это помогает

Депрессия же – это физиологическое состояние, при котором во внутреннем восприятии человека все плохо и становится только хуже, и ничто этого не может изменить. Энергии же, во время депрессии, на какие-либо действия нет совершенно.

Апатичные состояния может спровоцировать и уменьшение светового дня. Ведь, мы не можем, как животные, впасть в спячку, когда день максимально сокращается. С наступлением осени, а затем зимы, все чаще приходится просыпаться, когда на улице еще темно. Потому, чтобы быть активным и проснуться, организму необходимо вырабатывать большое количество серотонина, который в свою очередь обслуживает мелатонин.

Несколько способов побороть осеннюю депрессию

Спорт, танцы, йога, скандинавская ходьба. Любая двигательная активность, которая будет запускать кровообращение, препятствуя застою лимфы. Таким образом, организм постоянно будет пребывать в ритме.

Полезная еда и достаточное количество воды. Нужно пить большое количество воды и правильно питаться. В фастфуде нет ничего полезного, чтобы поддержать психику в этот переходный период.

Хобби, занятие по душе.

Алёна Щербань

Осень – это адаптационный период, когда нужно научиться себя поддержать. Попробуйте найти маленькие удовольствия, которые нравится лично вам. Это могут быть валяния в кровати, рассматривание потолка под музыку, посещение музеев и выставок с друзьями, чтение, медитация и дыхательные практики. Именно это и есть проявление заботы и любви к себе. Учитесь направлять энергию на себя, ведь тогда ваша психика с легкостью сможет сопротивляться погодным и сезонным изменениям. Волшебной палочки нет. Просто научитесь уделять себе внимание, вы и есть та самая волшебная палочка.

Автор: Алена Щербань - психолог, сексолог