15.11.2021 – Суд, отшельник, рыцарь чаш

Ваши трудности преодолимы, но от них не стоит сбегать и пытаться отодвинуть на задний план. Нужно смело посмотреть на ситуацию, расставить приоритеты, разобраться и поставить точку на прошлом. У вас есть все данные, чтобы вынести урок и пойти дальше. Важно помнить, что страх ваш враг.

Таро-прогноз на 17 ноября pinterest.com

Если в этот день вы испытываете особую печаль от одиночества, то у судьбы для вас есть подарок. Придет он не быстро, придется подождать, но он уже есть. Сохраняйте спокойствие, не проваливайтесь в тоску и отчаяние.

Таро-прогноз на 16 ноября pinterest.com

Вы часто возвращаетесь в прошлое и думаете о прошедших событиях и неудачах. Энергии этого дня предлагают вам пройти шаг за шагом все эти воспоминания и открыть в себе новую энергию. А она хорошая – она о совместных проектах, новых отношениях и радости.

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