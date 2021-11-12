Рассказываем, какие дни первого месяца зимы наиболее благоприятны для похода в парикмахерскую, а когда с окрашиванием стоит подождать

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Предлагаем встретить зимний сезон с новым оттенком волос, вдохнув свежесть в свой образ. Готовимся отходить от классических оттенков в окрашивании и вспоминать, что такое омбре и балаяж, ведь они очень давно не появлялись в тренд-листах. В этом году в фаворитах стилистов недель моды оказались преимущественно темные оттенки, чего ждали многие из нас — последние полтора года правили многочисленные оттенки блонда. Дымчатый черный, каштановый или может решитесь на балаяж? Все эти оттенки помогут забрать частичку лета в зиму.

Дымчатый черный цвет волос Pinterest

Каштановый цвет волос Pinterest

Балаяж Pinterest

Только не забудьте свериться с лунным календарем, прежде чем отправляться в любимый салон за окрашиванием мечты:

Самые благоприятные дни для покраски волос в декабре 2021 г — 5, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 31

В целом это хорошие даты для обновления цвета — 1, 6, 7, 9, 11, 13, 26, 27, 28, 30

Нейтральные дни для окрашивания в декабре — 17, 19, 20, 21, 24

Самые неблагоприятные дни для изменения образа — 4

Не самые удачные числа, чтобы поменять цвет — 2, 3, 8, 10, 12, 29

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