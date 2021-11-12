Не спешите бросаться в новые отношения

По шкале стресса Холмса-Рея расставание с партнером стоит на втором месте после смерти супруга и оценивается в 73 балла. Это очень много. Расставание – по чьей бы инициативе оно не состоялось – это в большинстве случаев стресс и боль. Как выйти из отношений максимально адаптированно, советует специалист Mental-NLP Anastasiia Lapanashvili (Анастасия Лапанашвили).

Специалист Mental-NLP Anastasiia Lapanashvili (Анастасия Лапанашвили) пресс-служба

Восстановление после расставания – даже если оно произошло по твоей инициативе – длительный и энергозатратный процесс. Первое время девушка может ощущать себя подобно рыбе, выброшенной на берег. Многое непонятно и неясно, как сделать следующий вдох. Особенно тяжело, когда инициатором расставания оказалась не ты. Хуже всего, когда мужчина просто исчезает без объяснений. Важно отметить, что как раз-таки мужчины – несмотря на их скрытность и эмоциональную собранность – временами переживают расставание намного тяжелее, чем девушки. Внутреннее переживание происходит волнами абсолютно у каждого, какую бы маску ты не носил – улыбки или короля-вечеринки – боль практически постоянно проявляется в поступках, голосе, манере реакции.

Как бы там ни было, важно не впадать в крайности: не глушить боль наигранным весельем и ни в коем случае не совершать действия «назло». Удержать баланс своего состояния в этот непростой период и, в конечном итоге, открыть сердце для новой любви поможет только осознанность.

Теките как река

Самое опасное, что может произойти в состоянии стресса – это внутренняя «заморозка»: когда мы словно цепенеем в своих переживаниях, замираем в чувстве уныния, вины или безнадежности. И становимся похожими на восковые фигуры: застывшие и безжизненные. Постарайтесь уподобиться стихии воды, продолжайте течение! Позволяйте себе в полной мере проживать разные состояния – это поможет преодолеть деструктивные сценарии. Плачьте, когда хочется, выплесните негатив из тела. Но не кричите, не сердитесь. Сохраняйте хорошую энергию. Дайте себе время и для тишины, единения с собой. Не оценивайте свои состояния как «плохие» и «хорошие». Позвольте им просто быть единым целым. Помните, что всегда наступает утро, а после дождя бывает радуга.

От боли сложно освободиться, когда мы замыкаемся в себе. Но на самом деле, время наедине с собой – это самое что ни на есть исцеление. Мужчина или женщина, которые не могут оставаться наедине с собой, имеют множество непроработанных блоков и скрытых страхов. Обычно именно поэтому мужчины стремятся к шумным ночным развлечениям, а женщины – к простому вниманию. Важно найти того, с кем можно поделиться своими переживаниями – проговоренная боль рассеет значимость горя. Но важно не запутаться в этом постоянстве и не продолжать поиски постоянно. Лучше учиться быть с собой. И тогда магнит схожего тебе человека притянется в буквальном смысле – так, что вы сможете разглядеть волны притяжения. Человеку нужен человек. Если вы будете оставаться внутренне чистыми, заблокируете злобные, тяжелые мысли, то притянете единомышленников. Рядом окажутся люди, с которыми даже молчание исцеляет.

Прощение как вклад в свое будущее

Бывший партнер был неправ, поступил плохо? Лучшее, что вы можете сделать для собственного будущего – это признать, в первую очередь, свои ошибки. Таким образом выравнивается энергия и партнер, который неправ, может принять импульс к осознанию ситуации.

Для исцеления нужно время. Вам сложно простить? Существует два варианта. Вы либо отключаетесь от источника вдохновения, без мучений и сожалений. Либо принимаете позицию партнера – изначально, по вашему мнению, ошибочную.

Благодарность является основным ключом к благополучию души. Осознание, принятие и прощение являются победным завершением «неудачи» и «невезения». Цикличные повторения ситуаций, нездоровых отношений перестанут преследовать тебя. Приняв игру к осознанию, вы осознаете и благополучно перейдете к новому, желанному состоянию. Стремитесь к этому, в первую очередь, ради себя. Если вы не понимаете и не принимаете себя, то как вы хотите, чтобы вас поняли и приняли другие? Мужчине нужен образ. Создайте свой образ, перестав витать в иллюзиях обманов.

Назад пути нет?

Нередко физически люди расстались – не живут вместе, не общаются – но при этом остаются связанными эмоционально. Так происходит, когда один или оба партнера по-прежнему чувствуют друг друга. На расстоянии их продолжает объединять «общепрожитый» момент. В таком случае большая вероятность восстановления отношений, главное, ваша вера в любовь. Отпустите ситуацию. Если это ваш мужчина, вы будете вместе. Но прежде чем случится чудо, вы должны стать осознанной личностью. Как говорится, без осознанного иллюзиониста фокус не получится.

Не пробуйте все напитки сразу!

Типичная ошибка: сразу же после расставания бросаться в новые отношения. Обилие новых связей сразу после завершения предыдущих отношений не сделает вас внутренне наполненными, это всего лишь иллюзия и заблуждение. Подобное стремление бывает вызвано страхом одиночества или, хуже того, местью, что, в принципе, связано друг с другом. Так как ни одно злое порождение не является без боли или глубокой обиды.

Перед вами стоят стаканы с разными напитками. Что будет, когда выпьете все их по очереди? На ментальном уровне из-за многочисленных отношений одновременно тоже происходит «неусвоение жидкости».

Намного продуктивнее вкладывать время в себя. Определенно все имеет разный характер восприятия. Что из этого хорошее или плохое, является лишь вашим определением. Но факт того, что присутствует лишь позитивная сторона восприятия, остается фактом. И то, как каждый трактует для себя, имеет свой заряд исхода событий. Научись принимать все в положительном ключе и осознай, что негативных ситуаций нет. Есть события, которые мы зарядили на тот или иной исход. Негативный исход может быть как поучительным, так и завершающим. Нельзя сказать, что это было плохо. Можно сказать, что произошло наказание и самостоятельное привлечение ситуации. В мире есть много разрушающих ситуаций, мы не можем назвать их плохими, они просто ложные. Задача: избегать ложных ситуаций.

Направьте свой фокус на собственное развитие, уделяйте внимание окружающей вас среде. Научитесь заботится о себе, о природе. Усилив силу своего характера, вы сможете прийти к осознанной любви к себе. Но нет осознанной любви, если твой мир страдает. Оглянитесь вокруг, что вам не нравится и что бы вы хотели изменить. Запомните, что горе души – это никак не трагедия жизни, как разрушение природы и загрязнение окружающей среды. Помогите природе – помогите себе. Когда важные проблемы становятся на первое место, тогда обычные депрессии остаются на заднем плане. Проводи время полезно, только так вы сможете удержать ум в порядке. Если думать постоянно об одном и том же, переживать и страдать, можно потерять очень много времени. А бесполезный человек никому не нужен автоматически.

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