Произойдет это в современном формате

9 ноября в Киеве при поддержке Украинского культурного фонда состоится допремьерный показ-презентация мультимедийной мистерии «Salome tech. Смущенная опера» .

Будет два варианта посмотреть оперу. Первый — онлайн (в связи с карантинными ограничениями). Трансляция будет происходить здесь.

Второй — в концертном зале Детской школы искусств № 2 им. Вериковского (г. Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 2). Количество мест ограничено, необходима регистрация в Google-форме. Также обязательно наличие зеленого COVID-паспорта или ПЦР-теста на COVID-19/экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа. Начало состоится в 19:30. Вход свободный. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Это новая сценическая постановка на основе оперы Рихарда Штрауса «Саломея» по пьесе Оскара Уайльда. Библейская принцесса Саломея стала одним из самых ярких женских образов в мировой культуре. Узнать, почему это стало возможным, зрители смогут на премьере Salome tech.

Здесь объединятся классический оперный вокал, электронная музыка, видеомэппинг и световое шоу. Все вместе они создадут необычный эффект полного погружения в действо.

Это первая постановка оперы «Саломея» в истории нашей страны. В советское время она была запрещена. Дебютная премьера состоялась в Дрездене в 1905 году, но имперская Россия до 1917 года также запрещала ее из-за идеологических вопросов. Более того, украинка Соломия Крушельницкая была одной из первых исполнительниц главной партии, но, к сожалению, не на отечественной сцене.

пресс служба

Для авторской команды проект — символ культурной свободы и развитости нашей молодой страны, стремящейся ярко реализовать свой культурный потенциал в общем пространстве европейской культуры.

Впервые в музыкальной истории опера немецкого композитора Рихарда Штрауса исполнится классическими вокалистами вживую под оригинальную музыку в электронном ремиксе.

А тот факт, что премьерный спектакль помещен в прямой эфир очень символичен для проекта. Сегодня привлекательность Саломеи измеряется лайкамі и сияет рекламными статусами. Царь Ирод влияет своим контентом на внешнюю реальность. Социальный статус каждого из персонажей измеряется количеством гаджетов. А видеодекорация спектакля стилистически выдержана в холодной темно-металлической эстетике Hi-Tech.

Тема художественного исследования творческой группы проекта — последствия, которые могут повлечь за собой базовую подмену экзистенциальных понятий и духовных ценностей в обществе.

У пьесы «Саломея» Оскара Уайльда нет положительных героев и поэтому она не может иметь счастливого финала. Это еще трагическая иллюстрация, которая показывает, что происходит, когда веру меняют на гордыню, любовь на страсть, а достоинство на стоимость.

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