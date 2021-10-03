Главные книжные новинки этой осени

Энтони Горовиц, «Сороки-убийцы»

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Энтони Горовиц, «Сороки-убийцы» Pinterest

Элизабет фон Арним, «Колдовской апрель»

В «Сороках-убийцах» редакторесса читает роман о расследовании убийства в тихой британской глубинке, которое ведет сыщик по имени Аттикус Пюнд и вдруг выясняет, что в романе нет развязки, а его автора, кажется, только что убили.

Милая и очень британская книжка 1922 года о том, как две женщины решили уехать из сырого и серого лондонского февраля в итальянский апрель, сняв старинный замок и оставив мужей все в том же феврале, после чего выясняется, что всего-то и надо было уехать в Италию, чтобы жизнь наладилась.

Элизабет фон Арним, «Колдовской апрель» Pinterest

Филип Хеншер, «Дружелюбные»

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Джон Престон, «Раскопки»

«Дружелюбные» — произведение о жизни двух семей, одной — посконно британской, другой — из «понаехавших», — которые вдруг, по воле случая, оказываются связаны на всю жизнь, но это не семейная сага, а скорее роман, — о том, как обычные, во многом хорошие люди пытаются оставаться людьми.

Маленький британский роман о том, как в 1939 году в Саффолке одна женщина решила раскопать могильные курганы на своих землях и это привело к величайшему археологическому открытию в истории Великобритании.

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Амитав Гош, «Маковое море»

Накануне Первой опиумной войны на торговом корабле, плывущем из Калькутты на Маврикий, случайно оказываются несколько невероятно разных людей — от обанкротившегося раджи-заминдара до сироты-француженки, бегущей от неравного брака. Приключения, которые начались у каждого из героев задолго до этого, теперь начинаются еще сильнее.

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