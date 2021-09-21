Мабон отмечают в осеннее равноденствие, когда день и ночь равны. Собственно поэтому праздник очень про баланс, равенство и гармонию

В древние времена Мабон был праздником второго урожая, когда фермеры собирали тыквы, виноград и яблоки. Потому эти продукты считаются традиционно-праздничными. Сейчас Мабон - это время поблагодарить окружающий мир за изобилие - как в буквальном, так и в духовном смысле. Это также отличное время, чтобы признать и отпраздновать свои успехи, а также отказаться от тех вещей, которые изжили себя и не приносят вам пользы.

Что за праздник Мабон и как его праздновать pinterest.com

История Мабона

Современные язычники начали отмечать Мабон как один из восьми саббатов еще в 1970-х годах, но корни праздника урожая уходят в древние времена. Праздник назван в честь древнего валлийского героя по имени Мабон или Модрон, которое переводится как «Сын Матери». Мабон это второй из трех праздников урожая, которые проходят в Колесе года. Подобно Аполлону, Мабон изображался красивым юношей с лирой. Говорят, что в детстве Мабон был заложником в преисподней, как в истории Персефоны и Деметры.

Что, кстати, не диво, ведь греческая богиня Деметра намного теснее связана с осенним урожаем, поскольку именно из-за ее горя от потери дочери землю покрыл холод вместо изобилия.

Что за праздник Мабон и как его праздновать pinterest.com

Ритуалы Мабона

Мабон - отличное время, для ритуалов, которые должны избавить вас от плохих отношений, нездоровых привычек или саморазрушения. Еще это отличное время для привлечения в свою жизнь богатства и стабильности. Пеките пироги с яблоками и корицей - они тоже наполнят ваш дом изобилием, успехом и новыми возможностями. Сделайте куколку из кукурузных листьев - она будет защищать ваш дом в течение года.

Куколка из листьев кукурузы: для защиты дома pinterest.com

Символы Мабон

Символы: рог изобилия, шишки, семена.

Цвета: оранжевый, красный, желтый, коричневый, медный, темно-желтый, темно-зеленый.

Продукты: кукуруза, фасоль, кабачки, яблоки, тыква, сидр, корнеплоды, гранат, вино.

Травы: тысячелистник, розмарин, шалфей, полынь, шиповник,

Цветы: подсолнухи, чертополох, бархатцы.

Животные: Сова, олень, дрозд, лосось.

На Мабон принято печь пироги из яблок pinterest.com

Как отпраздновать Мабон

Один из самых простых (и самых забавных) способов отпраздновать Мабон - это украсить свой дом осенними элементами. Свежие и сушеные цветы, тыквы, которые можно удачно разместить на кухне.

Корзиночка с желудями привлечёт в ваш дом удачу и достаток, потому сегодня можно пойти и пособирать желудей.

Мабон это праздник урожая и благодарности

Так как Мабон попадает на начало учебного года - бывает сложно спланировать большой праздник, особенно если он приходится на середину недели. Кстати, нет ничего плохого и в том, чтобы отпраздновать Мабон семейным ужином в конце недели.

Используйте красные, и оранжевые свечи или сделайте подсвечники из яблок. По очереди говорите, за что вы благодарны и чего надеетесь достичь в наступающем году. Очень важно быть благодарными, ведь это позиция взрослого человека, которая приносит совершенно иное качество жизни.

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