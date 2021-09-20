Осень — желтые шуршащие листья под ногами, приятный шепот дождя, горячее сладкое какао в дороге на работу. Или же — серость, холод и мокрая обувь? Многих наступление осенней поры погружает в глубокую меланхолию: мир вокруг кажется тоскливым и незанимательным, лень овладевает разумом, все чаще посещают негативные мысли. Остановите это немедленно! Существует неисчислимое количество способов сохранить веселый дух и даже в самый холодный день ощущать теплое летнее настроение!

Счастье — в мелочах!

Уличная прохлада или дождливый день — это не повод хандрить. Маленькие приятности помогут прогнать плохие мысли прочь, возвращая хороший настрой.

Ароматерапия маслами, свечами и палочками. Наше обоняние обладает памятью: на секундочку закройте глаза и восстановите в мыслях яркий момент лета. У него был аромат? Превратить воспоминания в явь помогут ароматические аксессуары — лампы, диффузоры, свечи, палочки. Чтобы создать максимально уютную атмосферу, первым делом очистите пространство от ненужных вещей. Далее расставьте благоухающие изделия и наслаждайтесь моментом! Для бодрости и энергии выбирайте стимулирующие благовония пихты, розмарина, цитрусовых, а отдохнуть и расслабиться помогут акценты розы, лаванды, мяты и герани.

Кинематограф. Летние каникулы есть не только у детей. Для многих сериалов это также пора отпуска — и именно осенью они вновь возвращаются на экраны! Отлично, теперь вместо странных воображений и выдумок вы с головой уйдете в мир потрясающих сюжетных линий с любимыми героями и новыми приключениями. Второй вариант: пригласите друзей на просмотр комедии. Ваш дом мгновенно превратится в место позитива, яркой энергии и искреннего смеха.

Нетипичная еда. Отойдите от привычного рациона, порадовав свои рецепторы чем-то совершенно «эдаким». Найдите простой рецепт кухни, которую вы ни разу не пробовали и займитесь готовкой. Уверены, что результат будет потрясающим, а занимательный процесс приготовления пищи отгонит хандру.

Храните прекрасные воспоминания

От осенней тоски есть отличное лекарство — воспоминания! Наиболее яркие, теплые и веселые моменты не исчезают бесследно: они обитают в мыслях, поджидая правильного момента вновь всплыть в памяти. Летние фотографии помогут поднять настроение. Сувениры мгновенно нарисуют в воображении удивительные картины путешествий: уныние вмиг сменится на приятное, теплое и уже такое родное чувство ностальгии.

Как избежать осенней хандры пресс-служба

Яркие перевоплощения и красивые макияжи

Вокруг серость? Добавьте блеска! И пусть главным спутником потрясающего лука станет яркость!

Креативный мейкап. Не нюдом единым: создайте необычный макияж с яркими акцентами. Для этого понадобится качественная кисть и косметические средства. Фантазии нет предела: вы можете нарисовать графические стрелки с помощью цветной подводки или кремовых теней для глаз. Поднять настроение и вселить уверенность способна красная помада на губах. Пудра — компактная женская хитрость, которая надолго запечатлит наведенный марафет.

Загорелый вид. От последнего морского отдыха с расслабляющими солнечными ваннами прошло немало времени. Лицо и тело вновь приобрели природную бледность, но как же хочется вернуть коже красивый бронзовый тон и нежное сияние. Выполнить эту задачу может шиммер для тела! Наносить средство лучше на неприкрытые одеждой части — ноги, шею, декольте, руки, придавая им роскошное сияние. Помимо мерцающих частиц, некоторые шиммеры содержат пигмент, позволяющий создать эффект загара.

Милые веснушки. Этот тренд не утратил актуальность. Косметические бренды активно расширяют ассортимент, внося декоративные веснушки разных размеров, цветов и текстур. Симпатичные точечки на лице навеют воспоминания о теплых солнечных лучах, автоматически вызывая улыбку.

Как избежать осенней хандры пресс-служба

Интересная книга

Книги — отличный способ провести холодные осенние вечера. Откройте блокнот или заметки телефона со старыми записями об интересных книгах. Пройдитесь по списку взглядом и сделайте выбор. Не забудьте уютно обустроить уголок для чтения: сесть на комфортное мягкое кресло, укрыться теплым плюшевым пледом, включить настольную лампу. Атмосфера гармонии позволит насладиться содержанием страниц, а также настроиться на крепкий сон.

Горячие напитки

Осень — пора согревающих напитков, не дающих промерзнуть до нитки во время холодов. Советуем разнообразить домашнюю гамму чаев, внося нотки тропических фруктов с «привкусом лета». Любители кофе могут насладиться потрясающими ароматами арабики, робусты и либерики, чередуя способы их заварки и добавляя разные пряности. Также не забудьте приготовить душистый домашний глинтвейн с цитрусовыми оттенками апельсина, пикантными специями гвоздики и согревающими благоуханиями корицы.

Скажіть «ні» осінній нудьзі, або Як зберегти літній настрій протягом цілого року

Осінь — жовте шурхотливе листя під ногами, приємний шепіт дощу, гаряче солодке какао в дорозі на роботу. Або ж — сірість, холод і мокре взуття? Багатьох початок осінньої пори занурює в глибоку меланхолію: світ навколо здається тужливим і нудним, лінь опановує розумом, все частіше з’являються негативні думки. Зупиніть це негайно! Існує незліченна кількість способів зберегти веселий дух і навіть в найхолодніший день відчувати теплий літній настрій!

Щастя — в дрібницях!

Вулична прохолода або дощовий день — це не привід хандрити. Маленькі приємності допоможуть прогнати погані думки геть, повертаючи хороший настрій.

Ароматерапія маслами, свічками та паличками. Наш нюх має пам'ять: на секундочку закрийте очі та відновіть у думках яскравий момент літа. У нього був аромат? Перетворити спогади в дійсність допоможуть ароматичні аксесуари — лампи, дифузори, свічки, палички. Щоб створити максимально затишну атмосферу, передовсім очистіть простір від непотрібних речей. Далі розставте пахучі вироби та насолоджуйтеся моментом! Для бадьорості й енергії вибирайте стимулювальні пахощі ялиці, розмарину, цитрусових, а відпочити та розслабитися допоможуть акценти троянди, лаванди, м'яти та герані.

Кінематограф. Літні канікули є не тільки у дітей. Для багатьох серіалів це також пора відпустки — і саме восени вони знову повертаються на екрани! Чудово, тепер замість дивних роздумів і вигадок ви з головою підете у світ приголомшливих сюжетних ліній з улюбленими героями та новими пригодами. Другий варіант: запросіть друзів на перегляд комедії. Ваш будинок миттєво перетвориться в місце позитиву, яскравої енергії та щирого сміху.

Нетипова їжа. Відійдіть від звичного раціону, потішивши свої рецептори чимось абсолютно незвичним. Знайдіть простий рецепт кухні, яку ви жодного разу не пробували та займіться цим. Впевнені, що результат буде приголомшливим, а цікавий процес приготування їжі віджене нудьгу.

Зберігайте прекрасні спогади

Від осінньої туги є чудові ліки — спогади! Найбільш яскраві, теплі та веселі моменти не зникають безслідно: вони живуть в думках, очікуючи правильного моменту, щоб знову спливти в пам'яті. Літні фотографії допоможуть підняти настрій. Сувеніри миттєво намалюють в уяві дивовижні картини подорожей: смуток вмить зміниться на приємне, тепле і вже таке рідне почуття ностальгії.

Яскраві перевтілення і красиві макіяжі

Навколо сірість? Додайте блиску! І нехай головним супутником приголомшливого лука стане яскравість!

Креативний макіяж. Не нюдом єдиним: створіть незвичайний макіяж з яскравими акцентами. Для цього знадобиться якісний пензель і косметичні засоби. Фантазії немає меж: ви можете намалювати графічні стрілки за допомогою кольорової підводки або кремових тіней для очей. Підняти настрій і вселити впевненість здатна червона помада на губах. Пудра — компактна жіноча хитрість, яка надовго збереже наведений марафет.

Засмаглий вид. Від останнього морського відпочинку з розслаблювальними сонячними ваннами пройшло чимало часу. Обличчя та тіло знову набули природну блідість, але як же хочеться повернути шкірі красивий бронзовий тон і ніжне сяйво. Виконати це завдання може шимер для тіла! Наносити засіб краще на неприкриті одягом частини — ноги, шию, декольте, руки, надаючи їм розкішного сяяння. Крім мерехтливих частинок, деякі шимери містять пігмент, що дозволяє створити ефект засмаги.

Милі веснянки. Цей тренд не втратив актуальність. Косметичні бренди активно розширюють асортимент, додаючи декоративні веснянки різних розмірів, кольорів і текстур. Симпатичні крапочки на обличчі навіють спогади про тепле сонячне проміння, автоматично викликаючи посмішку.

Цікава книга

Книги — чудовий спосіб провести холодні осінні вечори. Відкрийте блокнот або нотатки зі старими записами про цікаві книги. Пройдіться по списку поглядом і зробіть вибір. Не забудьте затишно облаштувати куточок для читання: сісти на комфортне м'яке крісло, накритись теплим плюшевим пледом, включити настільну лампу. Атмосфера гармонії дозволить насолодитися змістом сторінок, а також налаштуватися на міцний сон.

Гарячі напої

Осінь — пора зігрівальних напоїв, що не дають промерзнути до нитки під час холодів. Радимо урізноманітнити домашню гамму чаїв, вносячи нотки тропічних фруктів з «присмаком літа». Любителі кави можуть насолодитися приголомшливими ароматами арабіки, робусти та ліберіки, чергуючи способи їх заварки та додаючи різні прянощі. Також не забудьте приготувати запашний домашній глінтвейн з цитрусовими відтінками апельсина, пікантними спеціями гвоздики та зігрівальними пахощами кориці.

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