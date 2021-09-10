Премьера уникального оперного проекту «Вишиваний. Король України» состоится в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Николая Лысенко 1−2 октября 2021 года

Масштабный художественный проект «Вишиваний. Король України», посвященный незаурядной личности Вильгельма фон Габсбурга, является первой академической современной оперой независимой Украины. Проект сочетает в себе сценическое искусство, литературу, музыку, историю и продемонстрирует миру принципиально новую украинскую идентичность.

Василий Вышиваный — военный деятель, политик, дипломат, поэт, был не официальным кандидатом на украинский престол в случае установления монархии, хотя сам официально никогда не провозглашал своих намерений быть монархом. Будучи представителем Габсбургов, одной из самых влиятельных династий Европы, которая правила многонациональной империей в течение около 600 лет, эрцгерцог Вильгельм фон Габсбург выбрал идентичность колонизированной страны — украинскую.

В работе над оперой объединились лучшие из лучших: автор либретто Сергей Жадан, композитор Алла Загайкевич, режиссер Ростислав Держипольский.

Как поделился Сергей Жадан: «Вышиваный — интересный, колоритный и актуальный персонаж. Поэтому работалось легко и вдохновенно. Мне было интересно не делать из Василия Вышиваного шаблонного, ура-патриотического героя. Потому что он в чем-то парадоксальный исторический персонаж, о котором можно писать и художественные романы, и снимать документальное кино, и даже написать оперу».

Композитор Алла Загайкевич: «Опера «Вишиваний» для меня — это прежде всего новая музыкальная речь. Новое интонирование».

Как подчеркивает одна из инициаторов создания оперы, ее продюсер Александра Саенко: «Масштабное по своей многовекторности событие «Вишиваний. Король України» призвано засвидетельствовать: нам есть что показать миру и чем его удивить в культурном плане!»

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