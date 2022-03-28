Писатель находится в Харькове

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан попал под вражеский обстрел в Харькове. Об этом Жадан сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам знаменитости, рядом с ним прилетело четыре ракеты российских оккупантов. К счастью, все остались невредимыми.

«Немножко попали под обстрел. Все живы, все здоровы. Четыре прихода, ракеты, скорее всего. Берегите себя, дорогие братья и сестры», – написал Сергей.

Писатель отметил, что некоторые харьковчане уже привыкли к взрывам:

«Мужики идут по улице, лениво попивая пивко, даже не оглядываются на взрывы, хотя упало совсем рядом».

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