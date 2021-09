На этих выходных столицу в буквальном смысле потряс самый масштабный фестиваль поп- и гик-культуры в Украине Comic Con Ukraine. В 2021 году он побил все рекорды из возможных, собрав более 40 тысяч гостей

4 и 5 сентября Арт-Завод «Платформа» превратился в портал в фантазийно-сказочный мир — место, где можно было встретить Локи, Чубаку, Джона Уика, Круэллу де Виль, Человека-бензопилу, Харли Квинн, Наруто, Безумного Макса, Галадриэль, Джея и Молчаливого Боба, Эмили и Виктора из «Трупа невесты», учеников Хогвартса и героев самых популярных современных видеоигр Genshin Impact, Resident Evil, Mortal Kombat и Assassin's Creed. Более того — и самому воплотить образы любимых героев и персонажей прямо во время фестиваля. Для этого стоило только заглянуть на гигантский гик-маркет Comic Con Ukraine.

Более 40 тысяч поклонников комиксов, аниме, настольных и видеоигр, фильмов, сериалов, косплея и к-попа. Тем самым подтвердив, что гик-комьюнити Украины растет и крепнет с невероятной скоростью.

Звездные гости на Comic Con Ukraine: когда мечты становятся реальностью

Снять яркий кадр с дикаркой Ошей из «Игры престолов», получить такой желанный автограф от чародейки из Марибора Трисс Меригольд из The Witcher, проверить на себе ужасающую харизму модели Леди Димитреску из видеоигры Resident Evil: Village Хелены Манковской, узнать секреты создания сценариев для игр от гуру писательского мастерства Ричарда Моргана и расспросить легенду кино Марка Дакаскоса о секретах освоения кунг-фу и капоэйры — в этом году главный украинский фестиваль поп-культуры привез рекордное количество звездных гостей. Их было целых 5.

Каждый из гостей не только принял участие в фото- и автограф-сессиях, но и выступил на главной сцене фестиваля и ответил на вопросы фанов. В частности, Марк Дакаскос рассказал о том, как с самого детства обучался боевым искусствам (ведь ими занимались родители актера), почему, по его мнению, так много буддизма в голливудских боевиках, когда в его жизнь пришла капоэйра и каким образом он готовился к роли Человека-леопарда в киноленте «Остров доктора Моро».

«Спасибо всем друзьям и поклонникам на Comic Con Ukraine за то, что сделали этот день таким особенным. Мне очень понравилось проводить время вместе», — не сдержал своих эмоций после фестиваля Марк Дакаскос.

Польская модель, актриса и каскадер Хелена Манковская поделилась своими предпочтениями в видеоиграх, воспоминаниями о сотрудничестве с Миллой Йовович и историей, как она работала над созданием образа вампирши Леди Димитреску. Она призналась, что в восторге от косплея на фесте, ведь из собственного опыта понимает, сколько времени и труда ушло на создание таких фантастических образов.

«Вот что я называю хорошей вечеринкой! Хотя я и не ожидала такого количества посетителей, я прекрасно провела время на фестивале благодаря любви и поддержке людей, которые пришли на Comic Con Ukraine в Киеве», — поделилась в соцсетях Хелена.

Британская актриса Анна Шаффер призналась во время встречи с фанами, что сегодня, после достаточно серьезных ролей мечтает сняться в легкой комедии. Однако главная страсть актрисы — исторические драмы, и она охотно сыграла бы сильную женщину, в руках которой сосредоточена власть. Ведь такой персонаж дает возможность проявить весь свой актерский талант.

Звезда «Поттерианы» Наталия Тена рассказала гостям Comic Con Ukraine 2021 о своей первой роли в кино, визите в Украину с группой Molotov Jukebox и любимых съемочных площадках во время съемок истории о Мальчике, который выжил.

Знаменитый писатель и сценарист Ричард Морган поделился деталями своей работы с игровой студией Gunzilla Games, рассказал, каким образом он оживляет мир видеоигр благодаря историям, и рассекретил, будут ли в будущем экранизировать его литературные творения.

Самые масштабные в Европе: Cosplay & Cover Dance Show на Comic Con Ukraine 2021

Одной из самых зрелищных частей фестиваля, конечно же, стали Cosplay & Cover Dance Show. Их призовой фонд в этом году составил 100 тысяч гривен. Участники Cosplay & Cover Dance Show сделали все, чтобы увлечь и удивить зрителей и жюри. Взять хотя бы тот факт, что во время шоу дважды звучала Верка Сердючка, а кавер-дэнс на ее выступление получил первенство в номинации «Неформат Cover Dance».

Победителей среди такой феерии было крайне трудно выбрать, но профессиональное жюри с этим справилось. В одиночном косплей-дефиле победу одержала Nelly Laufeyson (Castlevaniа), второе место заняла Колибри (World of Warcraft), а третье — Robiko show (The Predator).

В парном косплей-дефиле победителями стали Orion и Cheshire (Sakizou «Alice's World»), серебро завоевали okami_tenno и foxy_nikss (Revelation Online), бронзу — Sai Westwood и Makusha (Genshin Impact).

Триумфаторами группового косплей-дефиле стали Ironic Blue (Avatar: The Last Airbender), второе и третье места заняли Рівні Пацики (Tokyo Revengers) и Unicorns (Freak Show) соответственно. Гран-При Comic Con Ukraine 2021 за свой детализированный косплей получили Wolf and Cat cosplay (The Witcher).

Среди самых зрелищных K-pop Cover Dance Show лучше всех зажгла команда Full House. Второе место заняла команда MTBD, а третье — команда Young Nation. Гран-При Comic Con Ukraine в номинации K-pop Cover Dance Show получили MIND CONTROL.

Лучшей в номинации «Неформат Cover Dance» стала команда UPSTAGE. Они зажгли фестиваль с кавером на нетленный хит Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai.

Рекордному Comic Con Ukraine — рекордный Dog Cosplay Contest!

Участниками фестиваля уже традиционно стали четвероногие супергерои, которые соревновались в Dog Cosplay Contest. В этом году к дефиле присоединилось рекордное количество пушистиков — 47 участников прошлись по красной дорожке на фестивале. Победу же получили Валерия и Доминатор (пес из Fallout). Второе и третье места заняли Наталья и Кейра (Микаса Аккерман из «Атаки Титанов») и Наталья и Эми (Искра из «Моего Маленького Пони»).

Определили победителей и в дополнительных номинациях от Comic Con Ukraine. Аяз и Фигаро (комиссар из Warhammer 40000) получили приз за лучший дог-косплей, а Александра и Кимико (Каджит и Довакин из Skyrim) — за лучший парный косплей с собачкой.

Не только пушистики на Comic Con Ukraine перевоплощались в людей, но и люди — в собак. Среди звездных гостей Pet-зоны отличилась украинская группа GannaBaby вместе со своей собачкой Тиранией. Музыканты перевоплотились в персонажей мультфильма «101 далматинец»: вокалистка группы Ганна стала Круэллой де Виль, а гитарист Стас и барабанщик Тимур появились в образах пятнистых четвероногих.

Больше рекордов: маркет и комикс-зона

Рекордами отметилась и масштабная маркет-зона. Здесь было продано самое большое за историю фестиваля количество гик-сокровищ. Такое же рекордное (33!) в этом году и количество презентаций комиксов, которые прошли на Comic Con Ukraine 2021. Новинки представили на фестивале издательства Malopus, Art books, Molfar Comics, «Видавництво», Northern Lights, «Тут», Other Comix, Fireclaw и много других.

Среди звездных гостей в комикс-зоне можно было встретить участника французского проекта dOP Jaw и певицу Алину Паш. Артистка стала персонажем комикса о карпатской супергероине, который выпустили The Hit Comics.

Музыка на Comic Con Ukraine: уникальное шоу Percival, дебют Eileen и лирика от Song Wonsub

Хедлайнеры первого дня Percival дали огня и погрузили в мир Анджея Сапковского. Посмотреть их яркий музыкально-визуальный перформанс по мотивам The Witcher 3: Wild Hunt собралось 3 тысячи фанатов поп-культуры. Предшествовало лайву Percival чувственное выступление Eileen. Девушка впервые пела свои знаменитые каверы на песни из сериалов и игр вживую перед большой аудиторией.

Как выглядит и звучит их коллаборация, на второй день фестиваля показали тяжеловесы AGHIAZMA и блогер-диггер SUPER SUS, сыгравший во время лайва на терменвоксе. Наибольшую девичью аудиторию собрал под сценой корейский блогер и музыкант Song Wonsub. За такой теплый прием артист уже успел поблагодарить фанатов в соцсетях: «Спасибо каждому за каждое мгновение!». Выступление Song Wonsub выдалось особенно лирическим и немного грустным, ведь именно оно стало финальной точкой фестиваля.

Игровая зона Comic Con Ukraine 2021: если не представляешь свою жизнь без виртуальных противостояний

В игровой зоне гостей фестиваля ждали аукцион от Fragstore, конкурс «Мой вариант Локи», съемка сториз и ток-токов с Twitch-инфлюенсерами, презентации фирменного мерча, викторины, квизы, квесты и турниры 1х1 по Dota 2 и CS: GO. Победители последних стали владельцами гаджетов от Hator Gaming (наушников и клавиатур).

Каждый день фестиваля в зоне Let's Play компания Parimatch Ukraine разыгрывала среди геймеров сверхмощный компьютер от Artline. А на стенде Acer Predator можно было получить автограф от самой Леди Альсины Димитреску и протестировать топовые игровые ноутбуки.

К тому же благодаря Киевстар и сервису Starboost все желающие прямо посреди фестиваля могли испытать облачный сервис и убедиться, что рубиться в видеоигры можно и без мощного ПК или консоли.

Comic Con Ukraine 2021: не только развлечения, но и поддержка и помощь

Цель организаторов фестиваля — не только собрать гик-сообщество ради развлечений, просветительской деятельности и нетворкинга, но и поддержать талантливых представителей малого бизнеса: издателей, художников и крафтеров.

Из года в год Comic Con Ukraine набирает все большие обороты, собирая в одном месте гиков со множества уголков Европы и демонстрируя высокий уровень организации украинских фестивалей на карте мира. Чего ждать в следующем году? Одно мы знаем точно: Comic Con Ukraine 2022 станет еще более масштабным и грандиозным, чем нынешний.

