Comic Con Ukraine 2021 приближается! Для всех, кто до сих пор не купил заветные билеты, мы собрали 2021 крутую причину обязательно посетить гик-конвенцию. Спойлер: ее точно нельзя пропускать

Но начнем с грустных новостей — увы, Джанкарло Эспозито не сможет приехать на фестиваль.

«Пандемія наздогнала нас в останній момент і дуже несподівано. У регіоні, де незабаром проходитимуть зйомки нового проєкту актора, встановили суворі карантинні обмеження — і кіностудія заборонила Джанкарло покидати країну. Але ми все одно спробуємо привезти Джанкарло в Україну — щоправда, наступного року. І засмучуватися не треба — ми компенсуємо цю втрату для фанів попкультури трьома новими зірковими гостями. І це не єдина приємна новина», — пообещали организаторы фестиваля в социальных сетях. И сдержали свое слово.

Марк Дакаскос: суперзвезда боевиков на Comic Con Ukraine 2021

Почему стоит обязательно посетить Comic Con Ukraine 2021: 2021 причина Comic Con Ukraine

Да-да, первый из звездных гостей — это Марк Дакаскос, актер, режиссер, мастер боевых искусств и звезда культовых кинолент 1990-х «Американский самурай», «Плачущий убийца» и «Только сильнейшие». Вы точно видели его и в более современных проектах: Марк превратился в преступника Во Фата в «Полиции Гавайев», сыграл главу службы безопасности Гийеру в «Агентах ЩИТа», появился в роли бывшей звезды боевиков Кимо Ван Зандт в «Люцифере» и даже дал хорошую взбучку Джону Уику в третьей части истории о наемном убийце.

Кажется, боевые искусства текут в его крови. Семилетним мальчиком будущий актер принял участие в своем первом турнире, а уже в 18 лет мог похвастаться более чем 200 боями на чемпионатах. Такой богатый опыт Дакаскоса в различных боевых искусствах и до сих пор поддерживает актера и режиссера в отличной форме. Уже 5 сентября вы можете убедиться в этом на Comic Con Ukraine.

Наталия Тена: фанатам «Гарри Поттера» и «Игры Престолов» приготовиться

Почему стоит обязательно посетить Comic Con Ukraine 2021: 2021 причина Comic Con Ukraine

Анна Шаффер: стопроцентное погружение в мир «Ведьмака»

Метаморф-колдунья Нимфадора Тонкс из «Поттерианы», одичавшая Оша из «Игры Престолов» и наёмница-тви’лек Сиань из «Мандалорца» — второй звездной гостьей фестиваля станет британская актриса Наталия Тена. Впрочем, ее талант не ограничивается исключительно работами в кино и театральной деятельностью. Наталия еще и собрала собственную музыкальную группу под названием Molotov Jukebox.

Почему стоит обязательно посетить Comic Con Ukraine 2021: 2021 причина Comic Con Ukraine

Ричард Морган: встреча с гуру писательского мастерства

Именно эта талантливая британская актриса безупречно воплотила образ чародейки Трисс Меригольд из Саги о Ведьмаке. Анна Шаффер наведается на Comic Con Ukraine 2021 5 сентября. А вот поклонники саги о Мальчике, который выжил, узнают в Анне студентку факультета Гриффиндор Ромильду Вейн. Эта роль стала дебютной в карьере актрисы.

Почему стоит обязательно посетить Comic Con Ukraine 2021: 2021 причина Comic Con Ukraine

Специальным гостемстанет британский писатель и сценарист Ричард Морган. Именно его перу принадлежит серия фантастических книг «Видоизмененный углерод» (Altered Carbon), по которой недавно снял сериал Netflix. К тому же Морган — автор двух серий комиксов Black Widow из вселенной Marvel и сценариев игр Crysis 2 и Syndicate (2012). Сегодня он сотрудничает с компанией Gunzilla Games, на стенде которой и можно будет пообщаться и сфотографироваться с Ричардом на Comic Con Ukraine.

Польская фолк-метал группа Percival, принимавшая участие в создании саундтреков к легендарной The Witcher 3: Wild Hunt, покажет на фестивале уникальное шоу. Гостей Comic Con Ukraine 2021 ждет полное погружение во вселенную Анджея Сапковского — и музыкально, и визуально.

Хелена Манковская в роли Леди Димитреску

Фото- и автограф-сессия с участием Хелены Манковской — настоящий подарок фанатам серии игр Resident Evil. Ее реалистичный косплей зловещей высокой вампирши Леди Димитреску несомненно станет одной из изюминок фестиваля.

Волшебство от MAGIC FIVE

Они не раскроют секреты иллюзии, но с удовольствием покажут настоящую магию. Известная команда блогеров-иллюзионистов MAGIC FIVE появится на Comic Con Ukraine, чтобы очаровать (и в буквальном, и в переносном смыслах) каждого гостя.

Первое выступление вживую от Eileen

Благодаря этой талантливой блогерке на фесте прозвучат украинские каверы на саундтреки к The Witcher, «Игре Престолов», World of Warcraft, Skyrim и другим фантастическим мирам. Более того — Eileen впервые исполнит их вживую, а значит, такое ​​важное событие фестиваля точно не стоит пропускать.

Тандем AGHIAZMA и SUPER SUS

Эта неожиданная коллаба разрывает все шаблоны. Чтобы порадовать гостей Comic Con Ukraine, на фесте объединятся колоритные участники национального отбора на Евровидение AGHIAZMA и знаменитый блогер-диггер SUPER SUS. Чего от них ждать, никому неизвестно, но стандартов в их перформансах точно не будет.

Зрелищные Cosplay & Cover Dance Show

Любимые персонажи аниме, сериалов и видеоигр оживут благодаря выступлениям косплееров на Cosplay Show. А поклонников K-POP-культуры ожидает наслаждение от жаркой борьбы между участниками самого масштабного в Западной Европе Cover Dance Show.

Song Wonsub: украинско-корейская дружба

Если Eileen переводит саундтреки на украинский, то этот корейский блогер, музыкант и певец — наоборот. В своем блоге Song Wonsub чувственно перепевает на родном языке хиты KAZKA, «Океан Эльзы», The Hardkiss и MONATIK. Послушать, как это удается ему вживую, мы сможем 5 сентября на Comic Con Ukraine.

Made in Ukraine: украинские группы на музыкальной сцене

За два дня конвенции на музыкальной сцене фестиваля зажжет множество украинских команд, достойных внимания: GannaBaby, ZWYNTAR, Future Plans, naddél, Violet Raymoor, BAD PIT, ORIONIX, ONAWAY, OMANA, BlazerJacket и других. Именно они будут создавать незабываемую атмосферу нынешнего Comic Con Ukraine.

Dog Cosplay Contest: четвероногие супергерои, вперед!

Уже традиционное событие на Comic Con Ukraine — Dog Cosplay Contest. Хвостатые четвероногие косплееры ежегодно покоряют сердца участников и гостей конвенции, и пропустить такое просто невозможно.

Благотворительность: «Україна без сміття» и Mamaplantatree

Социальные проекты — также обязательная составляющая главного фестиваля поп-культуры. Во время нынешней конвенции гости научатся сортировать мусор, узнают о центрах его переработки, посадят деревья и поймут, как же влияет на окружающую среду углеродный след.

Не только фан

Почему стоит обязательно посетить Comic Con Ukraine 2021: 2021 причина Comic Con Ukraine

Comic Con Ukraine — это не только развлечения, но и возможность узнать что-то новое. На фестивале будет проходить множество лекций от профи своего дела, в частности, «Путь художника в гейм-индустрии: от трех в ряд до трех «А»», «Экспресс-дизайн персонажей», «У всех хорошо, а у меня как всегда» и других.

Обожаете квизы и игры, да и еще и устраиваете их для друзей? А может, всегда хотели поиграть, но стеснялись? И для тех, и для других в лектории Comic Con Ukraine будут проходить интеллектуально-развлекательные игры в формате викторин. Ведь соревнования в эрудиции — именно то, что нужно настоящему гику.

Огромный маркет: отыщи свое

Изделия из кожи, меди, латуни и кости, футболки и худи, носки и чашки с персонажами кино- и анимационных миров — на маркете Comic Con Ukraine найдется все, о чем вы так давно мечтали, но по каким-то причинам не могли достать.

Самая большая в Украине Аллея художников

Аллея художников — это не просто зона, где талантливые иллюстраторы презентуют свои творения, но и место настоящего искусства, от которого перехватывает дыхание.

Рай для геймеров

Новинки игровой индустрии, презентации демоверсией проектов известных компаний из сферы геймдева, возможность пообщаться со знаменитыми разработчиками — все это и намного больше ждет на фестивале геймеров.

Фотозоны: для множества фантастических кадров

Почему стоит обязательно посетить Comic Con Ukraine 2021: 2021 причина Comic Con Ukraine

Захватывающий мир настольных игр

Приобщиться к «Мстителям» или «Лиге Справедливости» или поколдовать, как сам Гарри Поттер? Наши художественно-фантастические фотозоны создадут возможности для любых фантазийно-шедевральных фотографий.

Сразу предупреждаем любителей сыграть в карты или бросить кости — нет, на Comic Con Ukraine не будет рулетки и покера. Однако здесь найдется множество настольных игр: научно-фантастический мир будущего Verge Of War, турнир по Gwent, легендарный Magic The Gathering и множество других возможностей почувствовать азарт.

Какой Comic Con без комиксов?

Вам не хватает определенного выпуска комикса для целостности коллекции? Ищете что-то новенькое или, наоборот, мечтаете о делюкс-издании? Ловите удачу на Comic Con Ukraine, где на помощь придут топовые издательства и заядлые коллекционеры.

Почему стоит обязательно посетить Comic Con Ukraine 2021: 2021 причина Comic Con Ukraine

Из-за того, что звездные гости появятся на Comic Con Ukraine лишь в воскресенье, 5 сентября, организаторы позволили использовать билеты на субботу в воскресенье. Обменивать их не нужно, просто приходите со своим билетом в желаемый день. Однако будьте внимательны: использовав билет в субботу, 4 сентября, вы больше не сможете пройти по нему в воскресенье, 5 сентября.

Еще 2000 (на самом деле гораздо больше) причин вы найдете в социальных сетях Comic Con Ukraine: facebook / Instagram / Telegram. Обязательно следите за ними, чтобы не пропустить важную новость, и до встречи на самом большом гик-фестивале Украины меньше чем через неделю!

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