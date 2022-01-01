Запреты дня 2 января 2022: чего категорически нельзя делать на Игнатьев день
В воскресенье, 2 января 2022 года, православные христиане чтут память священномученика Игнатия Богоносца (Антиохийского).
В народе этот день называют Игнатьев (Игнатов) день.
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Что нельзя делать на Игнатьев день 2 января 2022?
- брать деньги в долг
- давать в долг деньги и предметы быта
- покупать обувь
- ссориться
- подметать
- выносить мусор.
Приметы на Игнатьев день 2 января 2022
В народе Игнатьев день в первую очередь считали днем отчего дома: того места, где вы родились, выросли и были благословлены на самостоятельную жизнь. Святому молились о сохранности семейного очага и защите жилища от бед и разрушений. Кроме того кланялись и благодарили за приют и сам дом.
Игнатьев день также прозвали яблочным, так как считается, что 2 января - идеальное время для ухода за яблоневыми деревьями. На Игната с веток стряхивали снег - чем больше снега, тем обильней будет урожай и благополучней год.
Хозяйки начинали на Игнатов день активней готовиться к Рождеству: занимались уборкой и украшением дома, заготавливали продукты, блюда и сладости.
Добрая примета - на Игнатьев день желать всем окружающим здоровья: чем больше добрых слов вы произнесете, тем крепче будет ваше тело и дух.
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Другие праздники 2 января 2022
- День научной фантастики
- День мотивации и вдохновения
- Всемирный день интроверта.
Именины 2 января 2022
День ангела по православным святцам отмечают Антон (вступающий в бой), Даниил (Бог - мой судья), Иван (благодать Божья) и Игнатий (огненный).
По католическим - Василий (царственный), Гаспар (яшма, хранитель сокровища), Григорий (бодрствующий), Екатерина (чистая, непорочная), Исидор (дар Изиды) и Макарий (счастливый).
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