Изменения в налогах, зарплатах, пенсиях и коммунальных тарифах с 1 января 2022 года

Новый год наступил, страна постепенно просыпается, просыпаются и набирают силу и новые правила для каждого украинца. Ivona собрала самые важные изменения, которые коснуться каждой украинской семьи.

Изменения в зарплатах

С 1 января 2022 года минимальная зарплата каждого украинца составляет до 6,5 тысяч (подобное повышение началось с 1 декабря 2021 года), так что если предприятие платит «белую официалку» - будьте готовы к ее повышению. Прожиточный минимум в нашей стране составит 2393 грн (наомним, что размер многих адми.штрафов рассчитывается исходя из прожиточного минимума). Эти две цифры, принятый Госбюджетом, сказываются на налогах.

Читайте также: Раскрыта зарплата Киану Ривза за все части «Матрицы»

Повышение пенсий

Эта приятная новость не для всех, а только для женщин, родившихся раньше 1962 года – им должны повысить пенсию на 9% уже в январе 2022 года. Так же пересчитают пенсии инвалидам трех групп, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы или ликвидаторам ее последствий.

Изменения в налогах.

Вступает в силу изменения в Налоговом законодательстве, согласно которому все ФЛП 2-4 группы (ФОПовцы), не зависимо от того – продают они через интернет-магазин или оказывают услуги как частные предприниматели, должны будут пользоваться кассовыми аппаратами. Если кассового аппарат еще нет – его нужно приобрести, в противном случае грозит штраф – от 100% стоимости проданной продукции или оказанных услуг. Каждый фискальный чек будет зарегистрирован в налоговой, а значит – защитит потребителя, считают в Налоговой. Иными словами, если купленный домохозяйкой в интернет-магазине товар можно будет вернуть, поскольку при продаже выдается фискальный чек. Правда, это одна сторона медали.

Изменится так же размер налогов, так, для ФЛП 1-й группы ЕСВ с 1 января будет 1430 гривен; ФЛП 2-й группы - 1430 гривен, а для ФЛП 3-й – 1430 грн.

Налог на недвижимость

Напрямую связан с повышением минимальной зарплаты и, как и последняя – в 2022 году вырастет. Касается это налога на «лишний квадрат», а именно – при превышении нормы на 60 кв.м для квартиры и 120 кв.м на дом. Каждый «лишний» метр обойдется в 97,5 грн.

Читайте также: Самый богатый человек в мире Илон Маск озвучил сумму своих налогов

Повышение тарифов ЖКХ

С 1 января для всех без исключения украинцев вырастет цена кубометра холодной воды, поскольку 22 декабря 2021 года НКРЭКУ (Национальная комиссия по тарифам) пересмотрела тырифы для 45 водоканалов страны. Конечно, каждый водоканал предоставляет свои новые цены, например в Киеве стоимость кубометра холодной волы Киевводоканала установил в размере 30.38 коп. Для сравнения, самая дешевая холодная вода в Украине в Харькове – Харьковводоканал выпишет платежки на 24,52 грн/кубометр, а вот больше всех в стране заплатят жители Кропивницкого – 45,97 грн.

Цена на газ в нашей стране пока не изменится, а вот его трансортировка подорожает – каждый поставщик выставит свой ценник уже с 1 января 2022 года.

Цена на транспортировку газа вырастет deposiphotos.com

Вырастут зарплаты врачей

Наш президент Владимир Зеленский 1 декабря 2021 года пообещал поднять медикам зарплату и, похоже, так и случится. Так, с 1 января 2022 зарплата врача составит минимум 20 тыс. грн, а среднего медицинского персонала – 13,5 тыс.грн. По крайней мере такие размеры зафиксированы в Госбюджете на 2022 год.

Зарплаты педагогов

Некоторые категории педагогов получать зарплату больше на 10-35%. К сожалению, повышение не коснется главных учителей – тех, кто работает в заведениях общего среднего образования, т.е. школьные учителя доплату не получат. Повышение ждет только тех, кто работает в интернатах, ВУЗах, учреждения специального образования и тд.

Зарплаты изменятся у врачей и педагогов deposiphotos.com

Ну и сама приятная новость – на 1 января 2022 года Украина полностью вышла из красной зоны карантина. Правда, никто не знает – на долго ли?