Узнайте, чего категорически нельзя делать в этот праздник

Запреты дня 21 сентября 2021: что нельзя делать на Рождество Богородицы freepik.com

Во вторник, 21 сентября 2021, православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день принято ходить в храм и не желательно заниматься тяжелым физическим трудом. В народе день 21 сентября еще называют «Богородичным праздником».

Традиции дня 21 сентября 2021

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В народе было принято с почестями отмечать день рождения Богородицы, поскольку для верующих людей она всегда была посредницей между ними и Сыном Божьим. Потому к Богородице обращались в молитвах о любом заступничестве.

Также день 21 сентября называли «осенины», поскольку считали, что именно в это время наступала настоящая осень.

21 сентября было принято:

почитать женщин как продолжательниц рода, дарить подарки, делать приятные сюрпризы

женщинам, у которых еще не было детей, устраивать обед для нуждающихся, чтобы те молились об их скором потомстве

беременным молиться в этот день Богородице о счастье и здоровье будущих детей

не работать, люди шли в храм, а после собирались для праздничного застолья

собирать травы для приворотного зелья. Предки считали, что если собрать все ингредиенты до Второй Пречистой – эффект будет хорошим

засылать сватов, также счастливым день считался для свадьбы

умыться холодной водой — считали, что так сохраняется красота и молодость

до Второй Пречистой полностью выкопать картошку и засеять землю рожью

Чего нельзя делать в день Рождества Богородицы

ссориться, плохо думать о ком-то, желать зла ближним и себе

отказывать тем, кто просит о помощи

считается, что в этот день лучше ограничить употребление алкоголя

ограничить тяжелую физическую работу в поле, огороде и доме.

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Именины 21 сентября 2021

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По католическому — Александр, Евсевий, Иоанн, Иона, Исакий, Ифигения, Ланделин (Ландолин), Матфей, Мелетий, Памфил, Франциск (Франсуа), Екатерина (Катерина), Марк (Марко).

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