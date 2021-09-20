Запреты дня 21 сентября 2021: что нельзя делать на Рождество Богородицы
Во вторник, 21 сентября 2021, православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день принято ходить в храм и не желательно заниматься тяжелым физическим трудом. В народе день 21 сентября еще называют «Богородичным праздником».
Традиции дня 21 сентября 2021
Читайте также: Осенние блюда: что готовят в разных странах мираВ народе было принято с почестями отмечать день рождения Богородицы, поскольку для верующих людей она всегда была посредницей между ними и Сыном Божьим. Потому к Богородице обращались в молитвах о любом заступничестве.
Также день 21 сентября называли «осенины», поскольку считали, что именно в это время наступала настоящая осень.
21 сентября было принято:
- почитать женщин как продолжательниц рода, дарить подарки, делать приятные сюрпризы
- женщинам, у которых еще не было детей, устраивать обед для нуждающихся, чтобы те молились об их скором потомстве
- беременным молиться в этот день Богородице о счастье и здоровье будущих детей
- не работать, люди шли в храм, а после собирались для праздничного застолья
- собирать травы для приворотного зелья. Предки считали, что если собрать все ингредиенты до Второй Пречистой – эффект будет хорошим
- засылать сватов, также счастливым день считался для свадьбы
- умыться холодной водой — считали, что так сохраняется красота и молодость
- до Второй Пречистой полностью выкопать картошку и засеять землю рожью
Чего нельзя делать в день Рождества Богородицы
- ссориться, плохо думать о ком-то, желать зла ближним и себе
- отказывать тем, кто просит о помощи
- считается, что в этот день лучше ограничить употребление алкоголя
- ограничить тяжелую физическую работу в поле, огороде и доме.
Другие праздники 21 сентября 2021
- Всемирный день благодарности
- Международный день мира
- День поиска сказок
- Праздник иконы Божией Матери Хлебная (Запечная)
- Праздник иконы Божией Матери Почаевская
- День коллекционера
- Славянский праздник «Род и Роженица»
- Праздник иконы Божией Матери Домницкая
- Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера
- День без выбросов, День нулевой эмиссии
- Католический праздник святого апостола и евангелиста Матфея
- День эскапологии
Именины 21 сентября 2021
Читайте также: 95-летняя Елизавета II в 12-й раз стала прабабушкойПо православному церковному календарю 18 сентября именины отмечают Георгий, Иван, Егор, Мария, Яна.
По католическому — Александр, Евсевий, Иоанн, Иона, Исакий, Ифигения, Ланделин (Ландолин), Матфей, Мелетий, Памфил, Франциск (Франсуа), Екатерина (Катерина), Марк (Марко).
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