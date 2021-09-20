Во вторник, 21 сентября 2021, православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день принято ходить в храм и не желательно заниматься тяжелым физическим трудом. В народе день 21 сентября еще называют «Богородичным праздником». 

Традиции дня 21 сентября 2021 

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В народе было принято с почестями отмечать день рождения Богородицы, поскольку для верующих людей она всегда была посредницей между ними и Сыном Божьим. Потому к Богородице обращались в молитвах о любом заступничестве.

Также день 21 сентября называли «осенины», поскольку считали, что именно в это время наступала настоящая осень.

21 сентября было принято:

  • почитать женщин как продолжательниц рода, дарить подарки, делать приятные сюрпризы
  • женщинам, у которых еще не было детей, устраивать обед для нуждающихся, чтобы те молились об их скором потомстве
  • беременным молиться в этот день Богородице о счастье и здоровье будущих детей
  • не работать, люди шли в храм, а после собирались для праздничного застолья
  • собирать травы для приворотного зелья. Предки считали, что если собрать все ингредиенты до Второй Пречистой – эффект будет хорошим  
  • засылать сватов, также счастливым день считался для свадьбы
  • умыться холодной водой — считали, что так сохраняется красота и молодость
  • до Второй Пречистой полностью выкопать картошку и засеять землю рожью

Чего нельзя делать в день Рождества Богородицы

  • ссориться, плохо думать о ком-то, желать зла ближним и себе
  • отказывать тем, кто просит о помощи
  • считается, что в этот день лучше ограничить употребление алкоголя
  • ограничить тяжелую физическую работу в поле, огороде и доме.

Другие праздники 21 сентября 2021

  • Всемирный день благодарности
  • Международный день мира
  • День поиска сказок
  • Праздник иконы Божией Матери Хлебная (Запечная)
  • Праздник иконы Божией Матери Почаевская
  • День коллекционера
  • Славянский праздник «Род и Роженица»
  • Праздник иконы Божией Матери Домницкая
  • Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера
  • День без выбросов, День нулевой эмиссии
  • Католический праздник святого апостола и евангелиста Матфея
  • День эскапологии

Именины 21 сентября 2021

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По православному церковному календарю 18 сентября именины отмечают Георгий, Иван, Егор, Мария, Яна.

По католическому — Александр, Евсевий, Иоанн, Иона, Исакий, Ифигения, Ланделин (Ландолин), Матфей, Мелетий, Памфил, Франциск (Франсуа), Екатерина (Катерина), Марк (Марко).

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