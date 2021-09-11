Среди слухов и мифов, которые окружают эти печальные события, есть факты, проливающие свет на произошедшее

Для тысяч американцев 11 сентября 2001 года черной датой в истории страны. Среди белого дня в огромные башни-близнецы врезался авиалайнер: тысячи погибших, тысячи раненых и боль неизгладимой утраты, которая не унимается уже 20 лет.

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Этот теракт унес в могилу свыше 3000 людей. Среди погибших были не только граждане Америки, но и представители 91 страны. Таким образом, общее горе сумело объединить между собой миллиарды людей по всему миру. Сколько было снято различных фильмов, написано рассказов, статей. Но, тем не менее, с каждым годом появляются все новые и новые факты и детали этой печальной истории. Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них.

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Факт 1: Нападение на башни было далеко не первым. Ранее, 26.02.1993 года в подвал одной из башен врезался автомобиль, который полностью был нашпигован взрывчаткой. Тогда из-за мощной взрывной волны погибло 6 человек, а все сотрудники небоскреба (50000 человек) ощутили острую нехватку кислорода в воздухе. Сегодня водитель автомобиля, Рамзи Юзефс, отбывает пожизненное заключение в США.

Факт 2: Случайности не случайны. Сразу на это внимание никто не обратил, но за 4 года до 11.09 Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями опубликовало книгу под громким названием “Экстренный ответ терроризму“. На обложке были изображены башни торгового центра и прицел на одну из них. Именно в это место в 2001 году 11 сентября врежется самолет. Совпадение?

Факт 3: Страшное число 11. Нумерологи забили тревогу, когда сопоставили несколько фактов. Оказывается, что число 11 (на которое и были похоже внешне сами башни) встречается везде. Например: в названии города, где совершался теракт - 11 букв, в названии страны-виновницы - тоже 11 букв. Если сложить число пассажиров в захваченных самолетах, то получится в обеих по 11. Даже число 11.09 - если его сложить тоже выйдет 11. В имени виновника теракта 1993 года и тогда действующего президента тоже по 11 букв.

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Факт 4: Теория всеобщего заговора. Среди американцев есть представители, которые считают, что никакого нападения “Аль-Каиды“ не было и в помине. Это все дело властей Соединенных Штатов. Самолеты на самом деле были на радиоуправлении и правительство США самостоятельно направило их в башни торгового центра для того, чтобы создать прецедент для войны с Ираком. А еще принять множество законов, которые позволяют спецслужбам получить доступ к личной информации любого гражданина страны.

Факт 5: Убийство Ларри Сильверстайна. Есть еще одна из возможных причин теракта. Как оказалось, в том же году, за пару месяцев до случившегося, Ларри Сильверстайн взял в аренду башни на 99 лет. Только звонок жены миллиардера, которая напомнила ему о визите к дерматологу, помог мужчине избежать трагической участи. В тот час его просто не оказалось внутри здания, и он чудом остался в живых.

Факт 6: Зависть свободе. Как сказал тогда действующий президент Соединенных Штатов Джордж Буш, теракт совершили из-за зависти американской свободе и демократии. А в 2015 году в сеть попали снимки, на которых видно, как реагировал на события сам президент, вице-президент Дик Чейни, Кандолиза Райс и другие.

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Факт 7: Почти 100 дней пожара. После того, как в башню врезался самолет, она горела 99 дней. Пожарные изо всех сил старались как можно быстрее потушить пылающий небоскреб. А для того, чтобы очистить территорию трагедии, понадобилось более чем полгода - 261 день. За это время вывезли примерно 18 тонн мусора, а 50000 тонн стали купила китайская фирма Baosteel по 120 долларов за тонну.

Факт 8: Пострадавшие дети. Официально самой маленькой жертвой, которая погибла в теракте, признана 2ъ летняя Кристин Хэнсон. Она с родителями летала в Диснейленд. Более 3000 остались круглыми сиротами. В то время с ними работало рекордное количество психологов.

Факт 9: Тотальная депрессия американского народа. Все населения США очень тяжело приняло это нападение на башни-близнецы. Тогда 70% всех жителей страны получили диагноз: Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Подобный вердикт ставят тем, кто пережил насилие или побывал в самых активных и горячих точках войны.

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Факт 10: Усама Бен Ладен и его вклад в трагедию. Когда личности всех 19 террористов-смертников были установлены, то сам Усама бен Ладен в видеообращении сообщил, что все они исполняли его волю. Именно он стал главным куратором этого теракта. Через 10 лет Барак Обама вместе с командой наблюдали в прямом эфире, как американские спецслужбы ликвидировали лидера “Аль-Каиды“ в Пакистане.

Эта трагедия стала знаковой для всего населения земного шара. Своим печальным примером она напоминает о том, что всегда стоит ждать опасности и быть готовым ко всему. Хотя, к таким масштабам, наверное, не смог бы подготовиться никто.

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