Кто из звезд попал в серьезное ДТП, а кто спасся от пожара и цунами.

Жизнь этих знаменитостей в буквальном смысле «висела на волоске», однако им удалось избежать гибели и вернуться «в строй» после трагедии. Рассказываем, кто из мировых селебрити пережил аварии и стихийные бедствия.

Морган Фримен

Лауреат «Оскара» попал в жуткое ДТП 13 лет назад в штате Миссисипи. Автомобиль тогда еще 71-летнего актера несколько раз перевернулся и вылетел с трассы. Спасатели на вертолете доставили Фримена в больницу, где выяснилось, что кинозвезде нужна операция и не одна. Морган сломав правую руку в двух местах. Реабилитация заняла пару месяцев, однако чувствительность руки так и не восстановилась.

Морган Фримен Getty Images

Кейт Уинслет

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В 2011 году звезда «Титаника» поразила мир героическим поступком. Актрисе не только самой удалось спастись от пожара, но и вынести из огня человека. Летом Кейт отдыхала на карибском острове Неккер в одном из особняков миллиардера Ричарда Брэнсона. Во время тропического шторма в крышу дома ударила молния, из-за чего здание, в котором находилось около 20 человек, загорелось. Все взрослые смогли выбраться сами, а вот двое детей Уинслет, дочь и 90-летняя мать Брэнсона нуждались в помощи. Актриса и сын миллиардера не побоялись огня и спасли всех. Кейт буквально вынесла на руках пожилую женщину. Отметим, что сам миллиардер не сразу узнал о катастрофе так, как находился в другом доме.

Кейт Уинслет Getty Images

Дрю Бэрримор

Эта голливудская кинозвезда вместе со своим тогдашним бойфрендом, актером Томом Грином, тоже пережила пожар в 2001 году. Все могло бы закончиться трагически, если бы не питомец пары. Пес по кличке Флосси в 4 часа утра учуял дым и начал лаять, чтобы разбудить хозяев. Проснувшись от шума, звездная парочка тут же покинула двухэтажный особняк. Пожарным удалось приструнить огонь только через час. Но от дома за 700 тысяч долларов почти ничего не осталось.

Дрю Бэрримор Getty Images

Петра Немцова

Жуткими воспоминаниями о катастрофе может поделиться и всемирно известная чешская модель. В 2004 году звезда подиумов вместе с бойфрендом, английским фотографом Саймоном Атли, пережила стихийное бедствие во время отдыха в Таиланде на острове Пхукет.

За несколько дней до Нового года там началось мощное цунами. По словам Петры, огромная волна просто выбросила ее и Саймона из дома. Более 8 часов Немцова держалась на плаву, схватившись за пальму. Позже ее нашли спасатели и на вертолете доставили в больницу. Медики диагностировали у знаменитости перелом таза и повреждения внутренних органов. К счастью, Немцовой удалось полностью восстановиться.

А вот возлюбленный модели попал в число 280 тысяч человек, которые погибли от катаклизма. Тело мужчины нашли только спустя три месяца.

Петра Немцова Getty Images

Роуэн Эткинсон

Британский актер, наиболее известный по ролям мистера Бина и агента Джонни Инглиша, обожает гонять на большой скорости. Но 10 лет назад мужчина попал в серьезную аварию. Машина комика вылетела из трассы, дважды перевернулась и врезалась в дерево. Авто сгорело до тла, а Роуэну удалось отделаться травмой плеча.

Роуэн Эткинсон Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

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