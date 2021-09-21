Сложно найти человека, который хоть раз в жизни не слышал о великом писателе Стивене Кинге. За яркие и воистину леденящие кровь истории его считают “Королем ужасов“. Кроме того, он непревзойденный психолог, книги которого покоряют не только захватывающим сюжетом, но и полным раскрытием характеров персонажей.

Фильмы, снятые по мотивам романов Кинга - «Зеленая миля» и «Побег из Шоушенка», считаются одними из величайших в истории мирового кинематографа.

21 сентября Стивену Кингу исполнился 74 год. В честь дня рождения культового писателя Ivona предлагает почитать его мудрые цитаты.

Почувствовать себя ненужным и уйти – не значит проиграть. Терпеть равнодушие и оставаться – это и есть ежеминутное поражение.

Узнав, чего хочет человек, ты узнаешь человека.

За свою жизнь я получил 134 приглашения выступить перед выпускниками, но принял только 6 из них, включая это. Вы не поверите, сколько людей жаждет, чтобы человек, который пишет о чудовищах, убийцах и сверхъестественном, дал им напутствие перед вступлением во взрослую жизнь.

Я профессиональный писатель, а это значит, что все самое интересное со мной происходит в мечтах.

Getty Так редко в нашей жизни выпадают дни, которые были бы истинно хорошими – просто хорошими, и все тут. Может быть, за всю свою жизнь (при самых благоприятных обстоятельствах) человек действительно счастлив не более месяца.

Женщины не могут хранить тайны, но ни одна из них не разболтает то, что у нее на сердце.

Если искра есть, некоторые скорей всего увидят ее тусклое свечение во тьме рано или поздно. И если вы раздуваете эту искру, однажды она разгорится огромным, полыхающим костром.

Время все лечит, хотите ли вы этого или нет. Время все лечит, все забирает, оставляя в конце лишь темноту. Иногда в этой темноте мы встречаем других, а иногда теряем их там опять.

Некоторые мечты умирают и улетают на свободу.

Я думаю, у каждого или у каждой есть что-то вроде навозной лопаты, которой в моменты стрессов и неприятностей вы начинаете копаться в себе, в своих мыслях и чувствах. Избавьтесь от нее. Сожгите ее. Иначе вырытая вами яма достигнет глубин подсознания, и тогда по ночам из нее будут выходить мертвецы.

Нам не дано знать, каким дням и событиям суждено изменить нашу жизнь. Может, это и к лучшему.

Единственный смертный грех – сдаваться.

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Все забудется, сотрется из памяти, как стираются из памяти дурные сны. Ты просыпаешься тяжело дыша и обливаясь потом, а через пятнадцать минут не можешь вспомнить, что тебе снилось.

Времена меняются, но только дурак уверен, что они меняются исключительно к худшему.

Вы думаете это имеет значение для людей, которые вынуждены подбирать клочки и как-то жить дальше? Сердца способны разбиваться. Да, сердца способны разбиваться. Иногда мне кажется, что было бы лучше, если бы мы умирали, когда они разбиваются. Но мы не умираем.

Узнав, чего хочет человек, ты узнаешь человека.

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