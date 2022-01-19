Крещение Господне – это большой христианский праздник, установленный в честь Иисуса Христа

Сегодня, 19 января, православные отмечают Крещение Господне. В Украине на Крещение принято освящать воду, в том числе на естественных водоемах, для чего во льду вырубается крестообразная прорубь. Раньше в прорубь окунались прежде всего те, кто участвовал в святочных гаданиях — чтобы смыть грехи. Считалось также, что в прорубь уходит нечисть, свободно ходившая по земле все Святки. Сейчас на Крещение Господне купаются все верующие люди, которые чтут старые церковные традиции.

Интересно, что освященная в Крещение вода считается целебной. Многие верили, что если окунуться в воде на Крещение, можно излечиться от болезней. Люди потом целый год пьют эту воду — в тяжелых жизненных ситуациях или во время болезни.

С 18 на 19 января также существует народный обычай гадать. Девушки могут узнать свою судьбу, имя суженого, а также загадать желание. Кстати, сразу после Крещения начиналась пора свадеб, поэтому популярным был обряд выбора невест. Молодые люди одевались в свои лучшие наряды и съезжались на праздничную службу девушки и парни, которые планируют создать семью в этом году. После службы девушки становились возле церковной ограды или проруби, а парни между ними.

Поговорки, присказки и приметы на Крещение

На протяжении двенадцати дней после водосвятия в проруби нельзя стирать.

Если на открытую воду пойдет туман, то хлеба будет много.

Если в Крещение собаки много лают, — будет вдоволь всякого зверя и дичи.

Если в этот день погода ясная и холодная — лето будет засушливое; пасмурная и свежая — к обильному урожаю.

Полный месяц — к большому весеннему разливу.

Звездная ночь — лето будет сухое, урожай на горох и ягоды. Будет оттепель — к урожаю. Ясный день — к неурожаю.

Ветер подует с юга — будет грозовое лето.

Если во время литургии, особенно во время хождения на воду, идет снег, то будущий год ожидается хлебородным, а от пчел получится много роев.

Погода этого дня указывает на погоду декабря. Пять раз в году солнце играет: на Рождество, Богоявление, Благовещение, Светлое воскресение, Иоаново рождение.

В полдень синие облака — к урожаю.

Если день солнечный и теплый, хорошая погода продлится еще несколько недель.

Сильные вихри на Крещение — к хорошему роению пчел.

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