В среду, 19 января 2022 года, православные христиане отмечают Крещение Господне. Другие названия церковного праздника: Водокрещи, Турицы Зимние, Святое Богоявление.

Что нельзя делать на Крещение 19 января 2022? 

  • ссориться
  • желать кому-либо зла
  • жадничать и/или отказывать в помощи
  • плакать
  • заниматься домашними делами (особенно стирать)
  • давать и/или брать в долг деньги, еду, одежду и пр.
  • объедаться
  • пить спиртные напитки
  • накрывать на стол четное количество блюд
  • оставлять обувь за порогом.

Традиции на Крещение 19 января 2022

Согласно преданиям, вода, набранная в иордани (проруби для купания на Крещение Господне), имеет чудодейственные свойства. Ее нужно хранить до праздника в следующем году. В народе верили, что умывание такой водой может не только сохранить молодость того, кто ею умоется, но и улучшить здоровье. Также святой водой на Крещение принято окроплять каждый угол жилища.

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К купанию в проруб в этот день необходимо относиться с особенной осторожностью: чаще всего на Крещение на улице стоят сильные морозы. Поэтому традиционное купание может серьезно подорвать здоровье неподготовленного человека. Если вы не уверены в крепости своего организма, лучше не рисковать. Отличный способ отметить праздник Крещения Господня — провести день в молитвах и чистых помыслах в кругу самых близких людей.

Хорошей приметой считается в этот день проветрить дом: открыв окна даже на пару минут, жилище покинут все невзгоды.

Также в народе верили, что помолвка на Крещение непременно приведет к счастливой семейной жизни: «Крещенское рукобитье — к счастливой семье».

В ночь на 19 января снятся вещие сны.

Погодные приметы на 19 января 2022

Оттепель предвещала крепкие морозы в конце зимы.

Пасмурная и снежная погода на Крещение — примета того, что в этом году будет хороший урожай зерновых. А ясная и солнечная погода — к засухам и плохой урожайности.

Южный ветер 19 января сулил частые грозы летом.

Полный месяц 19 января — к весеннему полноводию.

На ночном небе хорошо видно звезды — к обильному урожаю орехов и ягод.

Дождь на Крещение — до конца января будет дождливо.

Другие праздники 19 января 2022

  • День хорошей памяти
  • День патологоанатома
  • Славянский праздник Турицы
  • День художника вне закона
  • День апельсиновых сказок
  • День нежности ко всем существам
  • День варки зелья
  • Всемирный день творога «Кварк»
  • День музейного селфи

Именины 19 января 2022

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День ангела по православному церковному календарю отмечают Иван (благодать Божья) и Феофан (богоявление).

По католическому — Аввакум (любовь Божья), Альберт (благородный), Андрей (мужественный), Антон (вступающий в бой), Василий (царственный), Генрих (глава дома), Иосиф (Бог да воздаст), Кнут (узел), Марфа (госпожа, хозяйка), Павел (малыш), Юлий (из рода Юлиев) и Януарий (привратник).

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