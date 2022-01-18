Главные приметы и традиции церковного праздника

Запреты дня 19 января 2022: что нельзя делать на Крещение Господне depositphotos.com

В среду, 19 января 2022 года, православные христиане отмечают Крещение Господне. Другие названия церковного праздника: Водокрещи, Турицы Зимние, Святое Богоявление.

Что нельзя делать на Крещение 19 января 2022?

ссориться

желать кому-либо зла

жадничать и/или отказывать в помощи

плакать

заниматься домашними делами (особенно стирать)

давать и/или брать в долг деньги, еду, одежду и пр.

объедаться

пить спиртные напитки

накрывать на стол четное количество блюд

оставлять обувь за порогом.

Традиции на Крещение 19 января 2022

Согласно преданиям, вода, набранная в иордани (проруби для купания на Крещение Господне), имеет чудодейственные свойства. Ее нужно хранить до праздника в следующем году. В народе верили, что умывание такой водой может не только сохранить молодость того, кто ею умоется, но и улучшить здоровье. Также святой водой на Крещение принято окроплять каждый угол жилища.

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К купанию в проруб в этот день необходимо относиться с особенной осторожностью: чаще всего на Крещение на улице стоят сильные морозы. Поэтому традиционное купание может серьезно подорвать здоровье неподготовленного человека. Если вы не уверены в крепости своего организма, лучше не рисковать. Отличный способ отметить праздник Крещения Господня — провести день в молитвах и чистых помыслах в кругу самых близких людей.

Хорошей приметой считается в этот день проветрить дом: открыв окна даже на пару минут, жилище покинут все невзгоды.

Также в народе верили, что помолвка на Крещение непременно приведет к счастливой семейной жизни: «Крещенское рукобитье — к счастливой семье».

В ночь на 19 января снятся вещие сны.

Погодные приметы на 19 января 2022

Оттепель предвещала крепкие морозы в конце зимы.

Пасмурная и снежная погода на Крещение — примета того, что в этом году будет хороший урожай зерновых. А ясная и солнечная погода — к засухам и плохой урожайности.

Южный ветер 19 января сулил частые грозы летом.

Полный месяц 19 января — к весеннему полноводию.

На ночном небе хорошо видно звезды — к обильному урожаю орехов и ягод.

Дождь на Крещение — до конца января будет дождливо.

Другие праздники 19 января 2022

День хорошей памяти

День патологоанатома

Славянский праздник Турицы

День художника вне закона

День апельсиновых сказок

День нежности ко всем существам

День варки зелья

Всемирный день творога «Кварк»

День музейного селфи

Именины 19 января 2022

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День ангела по православному церковному календарю отмечают Иван (благодать Божья) и Феофан (богоявление).

По католическому — Аввакум (любовь Божья), Альберт (благородный), Андрей (мужественный), Антон (вступающий в бой), Василий (царственный), Генрих (глава дома), Иосиф (Бог да воздаст), Кнут (узел), Марфа (госпожа, хозяйка), Павел (малыш), Юлий (из рода Юлиев) и Януарий (привратник).

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