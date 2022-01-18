Запреты дня 19 января 2022: что нельзя делать на Крещение Господне
В среду, 19 января 2022 года, православные христиане отмечают Крещение Господне. Другие названия церковного праздника: Водокрещи, Турицы Зимние, Святое Богоявление.
Что нельзя делать на Крещение 19 января 2022?
- ссориться
- желать кому-либо зла
- жадничать и/или отказывать в помощи
- плакать
- заниматься домашними делами (особенно стирать)
- давать и/или брать в долг деньги, еду, одежду и пр.
- объедаться
- пить спиртные напитки
- накрывать на стол четное количество блюд
- оставлять обувь за порогом.
Традиции на Крещение 19 января 2022
Согласно преданиям, вода, набранная в иордани (проруби для купания на Крещение Господне), имеет чудодейственные свойства. Ее нужно хранить до праздника в следующем году. В народе верили, что умывание такой водой может не только сохранить молодость того, кто ею умоется, но и улучшить здоровье. Также святой водой на Крещение принято окроплять каждый угол жилища.
Читайте также: Купание в проруби на Крещение: рекомендации врачейК купанию в проруб в этот день необходимо относиться с особенной осторожностью: чаще всего на Крещение на улице стоят сильные морозы. Поэтому традиционное купание может серьезно подорвать здоровье неподготовленного человека. Если вы не уверены в крепости своего организма, лучше не рисковать. Отличный способ отметить праздник Крещения Господня — провести день в молитвах и чистых помыслах в кругу самых близких людей.
Хорошей приметой считается в этот день проветрить дом: открыв окна даже на пару минут, жилище покинут все невзгоды.
Также в народе верили, что помолвка на Крещение непременно приведет к счастливой семейной жизни: «Крещенское рукобитье — к счастливой семье».
В ночь на 19 января снятся вещие сны.
Погодные приметы на 19 января 2022
Оттепель предвещала крепкие морозы в конце зимы.
Пасмурная и снежная погода на Крещение — примета того, что в этом году будет хороший урожай зерновых. А ясная и солнечная погода — к засухам и плохой урожайности.
Южный ветер 19 января сулил частые грозы летом.
Полный месяц 19 января — к весеннему полноводию.
На ночном небе хорошо видно звезды — к обильному урожаю орехов и ягод.
Дождь на Крещение — до конца января будет дождливо.
Другие праздники 19 января 2022
- День хорошей памяти
- День патологоанатома
- Славянский праздник Турицы
- День художника вне закона
- День апельсиновых сказок
- День нежности ко всем существам
- День варки зелья
- Всемирный день творога «Кварк»
- День музейного селфи
Именины 19 января 2022
Читайте также: ТОП-5 актрис, гениально сыгравших мужские ролиДень ангела по православному церковному календарю отмечают Иван (благодать Божья) и Феофан (богоявление).
По католическому — Аввакум (любовь Божья), Альберт (благородный), Андрей (мужественный), Антон (вступающий в бой), Василий (царственный), Генрих (глава дома), Иосиф (Бог да воздаст), Кнут (узел), Марфа (госпожа, хозяйка), Павел (малыш), Юлий (из рода Юлиев) и Януарий (привратник).
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