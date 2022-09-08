Какой должна быть обувь для дома и чего стоит избегать?

За окном похолодало и единственное чего хочется – одеться потеплее и укутаться в плед. Чтобы сохранить тепло и не замерзнуть, важно согреть ноги. В этом вам помогут домашние тапки. Однако помимо очевидной пользы тапки могут навредить здоровью, если выбрать неподходящий вариант. Как правильно выбрать домашнюю обувь и на что обращать внимание – читайте на Ivona.

Почему стоит ходить по дому в обуви и как ее выбрать?

Холодные деньки дали ответ, почему по дому стоит ходить в тапках. Действительно, полы во многих домах за это время существенно остыли после летнего зноя, а к зиме вообще станут довольно холодными. А, как известно с давних времен, ноги стоит держать в тепле. С этим отлично справляются тапки.

В то же время стоит понимать, что не любые тапки станут хорошим подарком. Неправильно подобранная обувь грозит плоскостопием, проблемами с суставами и другими неприятностями.

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Что нужно учитывать при выборе домашних тапок?

Наша стопа выглядит как своеобразная «арка», для амортизации и удержания равновесия. Когда вы ходите по твердым поверхностям нагрузка на стопу увеличивается и из-за этого может развиться плоскостопие. Таким образом, правильные тапки должны:

Поддерживать стопы.

Фиксировать стопы в правильном анатомическом положении. Важно, чтобы обувь не была твердой и плоской. Подошва должна повторять форму стопы, а передняя часть обуви должна быть на несколько сантиметров ниже пятки.

Не спадать с ноги. Важно, чтобы тапки надежно фиксировались на ноге, не спадали и имели задник с устойчивой формой. Если домашние тапки будут по типу шлепок, стопе придется тратить много усилий, чтобы удержать тапок на ноге. Что также может негативно сказаться на здоровье.

Чем вредены шлепки и как часто можно их носить?

Многие выбирают для дома шлепанцы и их разновидности: сланцы, вьетнамки и др. Однако это не лучшая идея. Как мы уже писали выше, пальцы ног и мышцы находятся в постоянном напряжении, что может привести к деформации пальцев и суставов.

Регулярно носить шлепки не стоит, однако их можно использовать для похода в бассейн, душ в общественном месте (спортзале, например) или летом для похода на пляж.

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