Напишите слова поддержки тем, кто сейчас в оккупации

На сайте lettersoflove.org.ua каждый желающий может написать теплые слова поддержки украинцам, оставшимся во временно оккупированных городах и селах. Организаторы проекта планируют собрать не менее 10 тысяч посланий, которые будут доставлены в пункты назначения всеми возможными способами.

Проект «Письма любви» реализует коммуникационное агентство Gres Todorchuk. Он станет частью масштабной коммуникационной кампании, созданной при содействии общественных организаций, работающих с гуманитарными и информационными вопросами на временно оккупированных территориях (ОО «СВОИ» (Запорожье), ОО «Молодые Инициативные» (Херсонская область), Foundation «UNION» (Херсон)).

«В настоящее время под российской оккупацией находится 20% Украины, включая Крым и Донбасс, — рассказывает исполнительный директор ХОБФ «Объединение» Анастасия Гришко. — С каждым днем ​​оккупационный режим становится все более жестоким к украинцам. Им не разрешают выезжать из регионов, мобильная связь и интернет ограничены и контролируются. Украинцы на ТОТ стали фактически заложниками. Живя пятый месяц в постоянном ощущении страха и опасности, они морально устают, отчаиваются в собственном будущем и чувствуют себя беспомощными. «Письма любви» должны стать спасительной соломинкой для наших родных и друзей, доказать, что мы не забыли о них, что мы с ними и будем бороться за них. Покажем украинцам на ТОТ, как сильно мы их любим и как ждем встречи с ними после нашей победы!».

«Письма любви» могут быть обращением как к конкретному лицу, так и в целом к ​​жителям любого населенного пункта, ныне оккупированного. Кроме посланий в онлайн-формате, которые будут доставляться через все возможные средства связи, «письма любви» будут также распечатаны и отправлены на ТОТ самым разным образом.

«Наша ключевая задача – показать людям на ТОТ, что мы о них помним, – говорит операционная директор Gres Todorchuk Дария Любимова. – Что мы вернемся, что мы обнимемся, что мы снова будем вместе. И, чтобы донести эти послания, мы будем очень креативными и изобретательными. Ведь каждое «письмо любви» должно дойти до адресата. В целом «Письма любви» — только первый проект в рамках большой кампании поддержки жителей временно оккупированных территорий Украины. Впереди и фандрейзинг, и офлайн-события, которые будут держать эту тему в постоянном фокусе внимания Украины и мира».

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