Химик-ученый и участник реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Глеб Репич поделился лайфхаком, который может пригодиться во время войны

Приготовление мыла в домашних условиях может быть как интересным хобби, так и необходимостью в условиях войны. Научиться этому совсем несложно, главное – иметь дома сало, гранулы для чистки труб и соль. Как сделать мыло из этого набора, рассказал кандидат химических наук, преподаватель химии и участник реалити «Пара на миллион» на Новом канале Глеб Репич.

Первым делом нарежьте на небольшие кубики 150 г сала. Выложите его в кастрюлю и добавьте 60 г гидроксида натрия (подойдут гранулы для чистки труб типа «Мистер Крот») и поставьте на плиту на средний огонь.

Как приготовить мыло из сала пресс-служба

«Через 10 минут сало начнет топиться, щелочь вступит в реакцию с жирами, образуя глицерин и натриевые соли жирных кислот, что является ничем иным как мылом, — пояснил Глеб. – Через 30 минут оно начнет собираться на поверхности раствора. Недаром эта реакция называется реакцией омыления».

Варить этот раствор нужно три часа, после чего добавить литр воды. Вы получите мыльный клей, из которого нужно выделить мыло.

«Для этого добавьте туда 150 г соли. В растворе соли мыло не растворяется и выделяется в виде осадка. Такой процесс называется высаливанием, – отметил Репич. — После охлаждения мыло собирается на поверхности в виде лепешки. Это ядровое мыло».

Мыло нужно хорошо отжать, чтобы избавиться от лишней жидкости. Но в таком виде использовать его нельзя – оно содержит остатки щелочи, и если им мыться, кожа слезет. Растворите его еще раз в воде и снова очистите высаливанием. А потом снова отожмите воду.

«Очищенное мыло не имеет неприятного запаха и почти не содержит щелочь. Осталось придать ему форму. Для этого можно воспользоваться формами для выпечки или просто скатать в шарики, – сказал участник реалити Нового канала. – Далее выложите мыло на солнце сушиться. Через несколько дней извлеките его из форм – мыло готово к использованию!»

Как приготовить мыло из сала пресс-служба

Вам будет интересно почитать на Ivona: