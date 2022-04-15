Как не подорваться на минах: советы для мирного населения
Несмотря на освобождение большого количества населенных пунктов от российских войск, там еще может быть опасно
В зоне боевых действий всегда остается большое количество неразорванных снарядов, скрытых мин и растяжек, от которых умирает или калечится много гражданских в последующие годы или даже десятилетия после войны. Поэтому кандидат химических наук и участник реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Глеб Репич подготовил список основных правил, которые нужно соблюдать, чтобы не взорваться.
Прежде всего необходимо знать, как выглядят мины, которые враг устанавливает на нашей территории:
- Мины нажимного действия – взрываются, когда человек наступает на них, в результате чего может оторвать ногу или часть ступни. Это ПМН-2 (типичная фугасная противопехотная мина), ПФМ-1 (ее еще называют «лепесток» — особенно опасна, потому что своей интересной формой привлекает детей), ТМ-62 (противотанковая мина, которая взрывается при наезде на нее автомобиля или другой техники).
- Мины, устанавливаемые в виде растяжки — тонкой нити или металлической проволоки, которая тянется от запала мины над землей на высоте 10-15 сантиметров: ОЗМ-72 (в народе — «лягушка», потому что перед срабатыванием подпрыгивает и взрывается; в установленном виде полностью погружена в землю, на поверхности торчит только взрыватель), МОН-50 (мина направленного действия, поражающая смертельным потоком обломков в узком секторе), ПОМЗ-2 (оскольчатые мины образца Второй мировой войны), граната Ф-1.
- Отдельно хочу выделить ПОМ-2 и ПОМ-3. Они внешне похожи. Первая разбрасывает вокруг себя тонкие капроновые нити – когда кто-то их касается, происходит взрыв. Вторая более коварная, потому что оборудована сейсмодатчиком, реагирующим на шаги человека. Обе имеют устройство самоликвидации, которое подрывает их через определенное время. К таким минам КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено приближаться, — подчеркнул Глеб.
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Как не подорваться на минах: правила безопасности
- Не возвращайтесь до разминирования. В освобожденные города и села можно приезжать только тогда, когда ГСЧС дадут на это добро. Ведь территория, в том числе дома, нуждаются в разминировании.
- Не заходите в опасные места. Категорически запрещено заходить на брошенные врагом боевые позиции, ведь они точно будут заминированы. Не ходите там, где могут быть мины, — обочины, лесополосы, нераспаханные поля и т.д.
- Остановитесь, отойдите. Если вы заметили мину или любой другой боеприпас, немедленно остановитесь! Скорее всего, рядом еще будут мины. Отойдите по своим же следам на безопасное расстояние – метров на 300.
- Немедленно сообщите о находке специалистам. Сразу же сообщите в ГСЧС (101), полицию (102) или местные органы власти.
- Обозначьте опасный участок. Проследите, чтобы до прибытия взрывотехников никто не приближался к опасному месту.
- Не разминируйте самостоятельно! Забудьте все, что вы видели в фильмах. Обычно мины устанавливают так, чтобы при попытке их обезвредить произошел взрыв.
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