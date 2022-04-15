Несмотря на освобождение большого количества населенных пунктов от российских войск, там еще может быть опасно

Как не подорваться на минах: советы freepik.com

В зоне боевых действий всегда остается большое количество неразорванных снарядов, скрытых мин и растяжек, от которых умирает или калечится много гражданских в последующие годы или даже десятилетия после войны. Поэтому кандидат химических наук и участник реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Глеб Репич подготовил список основных правил, которые нужно соблюдать, чтобы не взорваться.

Глеб Репич пресс-служба

Прежде всего необходимо знать, как выглядят мины, которые враг устанавливает на нашей территории:

Мины нажимного действия – взрываются, когда человек наступает на них, в результате чего может оторвать ногу или часть ступни. Это ПМН-2 (типичная фугасная противопехотная мина), ПФМ-1 (ее еще называют «лепесток» — особенно опасна, потому что своей интересной формой привлекает детей), ТМ-62 (противотанковая мина, которая взрывается при наезде на нее автомобиля или другой техники).

Мины, устанавливаемые в виде растяжки — тонкой нити или металлической проволоки, которая тянется от запала мины над землей на высоте 10-15 сантиметров: ОЗМ-72 (в народе — «лягушка», потому что перед срабатыванием подпрыгивает и взрывается; в установленном виде полностью погружена в землю, на поверхности торчит только взрыватель), МОН-50 (мина направленного действия, поражающая смертельным потоком обломков в узком секторе), ПОМЗ-2 (оскольчатые мины образца Второй мировой войны), граната Ф-1.

Отдельно хочу выделить ПОМ-2 и ПОМ-3. Они внешне похожи. Первая разбрасывает вокруг себя тонкие капроновые нити – когда кто-то их касается, происходит взрыв. Вторая более коварная, потому что оборудована сейсмодатчиком, реагирующим на шаги человека. Обе имеют устройство самоликвидации, которое подрывает их через определенное время. К таким минам КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено приближаться, — подчеркнул Глеб.

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Как не подорваться на минах: правила безопасности

Не возвращайтесь до разминирования. В освобожденные города и села можно приезжать только тогда, когда ГСЧС дадут на это добро. Ведь территория, в том числе дома, нуждаются в разминировании. Не заходите в опасные места. Категорически запрещено заходить на брошенные врагом боевые позиции, ведь они точно будут заминированы. Не ходите там, где могут быть мины, — обочины, лесополосы, нераспаханные поля и т.д. Остановитесь, отойдите. Если вы заметили мину или любой другой боеприпас, немедленно остановитесь! Скорее всего, рядом еще будут мины. Отойдите по своим же следам на безопасное расстояние – метров на 300. Немедленно сообщите о находке специалистам. Сразу же сообщите в ГСЧС (101), полицию (102) или местные органы власти. Обозначьте опасный участок. Проследите, чтобы до прибытия взрывотехников никто не приближался к опасному месту. Не разминируйте самостоятельно! Забудьте все, что вы видели в фильмах. Обычно мины устанавливают так, чтобы при попытке их обезвредить произошел взрыв.

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